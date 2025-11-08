Un alumno de 43 años agredió a tres docentes

El hecho violento ocurrió ayer en el colegio del CENS 3 de Ushuaia. La policía llegó al lugar y detuvo al hombre. (Imágenes de video)

USHUAIA. – Informaron desde la policía que ayer en el CENS 3, sito en Ricardo Balbín 2535 en esta ciudad, un alumno de 43 años agredió físicamente a tres docentes de este establecimiento.

Al llegar al lugar, los policías procedieron inmediatamente a la aprehensión del agresor y sobre este caso se dio intervención a la Fiscalía de Turno, quien dispuso el inicio de las presentes actuaciones por flagrancia.