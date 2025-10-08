Un alto diplomático ruso advierte a Estados Unidos contra medidas desestabilizadoras

Estados Unidos debe abstenerse de acciones desestabilizadoras que involucren armas estratégicas ofensivas y medidas de defensa aérea estratégica que Rusia pueda interpretar como un intento de debilitar su capacidad de disuasión nuclear, declaró hoy el viceministro ruso de Asuntos Exteriores, Sergei Ryabkov.

MOSCU (Xinhua/NA).- Ryabkov afirmó que Washington mantuvo durante mucho tiempo la infraestructura para pruebas nucleares en estado de preparación para el combate.

“Quiero enfatizar que Estados Unidos ha mantenido durante mucho tiempo su infraestructura lista para tales fines. Tomamos nota de esta postura hace tiempo, específicamente cuando Rusia tomó una decisión sobre el Nuevo Tratado de Reducción de Armas Estratégicas (Nuevo START)”, afirmó.

Ryabkov advirtió: “Si un país con la capacidad toma la decisión errónea de realizar pruebas nucleares, y Washington está claramente en la mira, tomaremos represalias de inmediato”.

Añadió que Rusia no recibió una respuesta formal de Estados Unidos a la propuesta del presidente Vladimir Putin de continuar observando las restricciones descritas en el Nuevo START.

Ryabkov afirmó que Moscú puede prescindir de una respuesta estadounidense si Washington no tiene interés en la propuesta.

CRÉDITO IMAGEN DE PORTADA: El viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Ryabkov. (Xinhua/Bai Xueqi).