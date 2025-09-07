Ultramaratón: “Todos tenemos que ser parte”, pidió Federico Sciurano

Comenzó la cruzada solidaria que lleva como protagonistas al Centro de Actividades Alternativas para Personas con Discapacidad (CAAD) de Ushuaia y al legislador Federico Sciurano, reconocido deportista fueguino. Será un training que unirá Río Grande, Tolhuin y Ushuaia en carrera durante seis días con el objetivo de concientizar a la comunidad y buscar el acompañamiento para lograr que la institución cuente con un edificio propio.

USHUAIA.- A través de alcancías que serán colocadas en espacios públicos, centros comerciales y edificios, se buscará la colaboración de la comunidad. La campaña “Ladrillos que suman”, es la propuesta del CAAD para que, de manera simbólica a partir de mil pesos, puedan donar un ladrillo para el edificio. Los fondos serán recaudados por la cooperadora de la institución, también se puede aportar –desde ahora- a través del alias: caadush. Sciurano agradeció “la sensibilidad y el amor que ofrece el CAAD, todos los días, para hacer por los demás.

Sciurano recorrió las instalaciones de la institución educativa, junto a la vicepresidenta 1ª de la Cámara, legisladora Myriam Martínez y el titular de la Comisión de Legislación General Nº 1, legislador Federico Greve (FORJA), con la intención de concientizar sobre la necesidad de “contar con un nuevo edificio. Si bien conozco la realidad desde hace muchos años, volver a visitarlos y ver el compromiso que tienen, la sensibilidad y el amor de todos los que están involucrados con esta institución, es un enorme incentivo para volver a ser parte y llevar adelante esta cruzada para que puedan tener su nuevo edificio”.

“La idea es poder transmitir el mensaje a la sociedad. Que podemos dar una mano porque estos aportes van a hacer la diferencia, todos somos fundamentales para que esto sea exitoso, tenemos que ser parte”, pidió el Parlamentario visiblemente comprometido con la causa.

En esta línea, tras la visita agradeció “la sensibilidad y el amor que ofrece el CAAD, todos los días para hacer por los demás. Necesitamos ser parte y dar una mano; estoy orgulloso y contento de poder ayudar a que instituciones como estas puedan avanzar y salir adelante”.

El 12 de octubre comenzará la travesía desde la puerta del CAAD de Río Grande, “la intención es unir la ciudad norte con Tolhuin y Ushuaia Corriendo” y llegar a la puerta del CAAD de la capital fueguina.

El objetivo es movilizar a la sociedad y poder contar con la colaboración de “todos para juntar fondos y lograr la construcción del edificio propio para el Centro en un terreno que ya tiene la institución.”, informó. Asimismo detalló que anhelan que el nuevo “edificio reúna las condiciones adecuadas para el tipo de actividades y la matrícula de alumnos y con las adaptaciones necesarias”, explicó el Legislador de FORJA. Sciurano recorrió las instalaciones de la institución educativa, junto a la vicepresidenta 1ª de la Cámara, legisladora Myriam Martínez y el titular de la Comisión de Legislación General Nº 1, legislador Federico Greve (FORJA).

Podemos dejar la política de lado en una causa que nos convoca a todos

Federico Sciurano se mostró entusiasmado e invitó a sumar voluntades a la causa. “La reacción de los vecinos es muy motivadora, necesitamos que otros actores se puedan involucrar y también otras instituciones que puedan aportar y dar una mano”. Asi, se esperanzó en poder dejar “la política de lado en una causa que nos convoca a todos, porque vale la pena y merece la atención”, dijo.

En cuanto a la cuestión discapacidad, Sciurano sostuvo que siempre hay que tratar de estar “a la altura” y citó el estado actual en cuanto a su tratamiento en Argentina. “Hay muchas formas y razones de encontrar excusas para no dar una mano, y hay una sola para darla que es entender lo que le pasa al prójimo y querer ser parte de la solución”.

“Hay muchas cosas para decir y está bien que así sea, pero este es un momento para dejar todo de lado y colaborar, ver cuál es el aporte que podemos hacer” reflexionó.

El protagonista de la travesía deportiva invitó a la comunidad a colaborar con el objetivo y realizar un aporte, que “por mínimo que sea, ayudará a alcanzar el propósito y lograr que el CAAD tenga su lugar propio”, cerró.