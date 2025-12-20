UISE: horarios y frecuencias para las fiestas de fin de año

Ushuaia Integral Sociedad del Estado informa a la comunidad que el Transporte Público de Colectivos, tendrá horario reducido durante las Fiestas Navideñas y de Año Nuevo.

Los días 24 y 31 de diciembre todas las líneas iniciarán sus recorridos en el horario y frecuencia habitual, realizando las últimas salidas desde la Rotonda del Indio a las 18.10 horas para las Líneas A y B, finalizando 20.00 horas.

La Línea D iniciará a las 18 horas el último recorrido, concluyendo 19.30 horas, mientras que la Línea C Ramal 1 servicio 1 inicia a las 18:30 y finaliza 19:15, el servicio 2 iniciará a las 19 y finalizará a las 19:45 mientras que el Ramal 3 comienza 18:40 horas y terminará a las 19:45 horas.

A partir del horario de finalización de recorridos, no habrá más servicio hasta el día siguiente, ya que las unidades estarán de regreso en la cabecera.

El miércoles 25 de diciembre y el miércoles 1° de enero el servicio se prestará con la frecuencia que corresponde a los días feriados, iniciando los recorridos de las líneas A y B a las 10:20 hs desde la terminal, línea D comienza 10:40 desde el tráiler Por otra parte, las líneas línea E y C comenzarán a operar a partir de las 10 horas.