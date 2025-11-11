UDA repudia los hechos de violencia contra docentes de Tierra del Fuego

La Unión Docentes Argentinos seccional Tierra del Fuego se pronunció respecto a las situaciones de violencia ejercidas contra trabajadores de la educación, repudiando ese accionar y pidiendo la intervención urgente del Ministerio de Educación de la provincia.

RIO GRANDE.- “Son repudiables los hechos se violencia que están sucediendo en algunas instituciones educativas de la provincia, pero también es lamentable que desde el Gobierno de la provincia no se conozcan acciones preventivas para contener este tipo de situaciones”, expresó Fanny Abregú, Secretaria General de UDA Tierra del Fuego y acotó, “ya son muchos los casos de violencia a lo largo de este año, por lo que creemos que el Ministerio de Educación debería haber tomado algún tipo de medida y no lo hizo”.

Fanny Abregú sostuvo que, “hay casos que son reiterativos en una misma institución, y eso agrava el contexto de la comunidad educativa sobre todo por la pasividad de las autoridades ministeriales”.

“El Ministerio de Educación debe tomar medidas ante estos hechos; en el último caso sucedido en la ciudad de Ushuaia, el agresor, un estudiante adulto quedó detenido con prisión preventiva por la agresión a tres docentes, ya pasaron 5 días de ese hecho y no sabemos absolutamente nada sobre qué medidas adoptará el Ministerio de Educación”, finalizó la Secretaria General Comisión Normalizadora de UDA Tierra del Fuego, Fanny Abregú.