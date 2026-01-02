UCES: Egresaron cuatro nuevos Técnicos en Recursos Humanos en Río Grande

Los flamantes profesionales aprobaron sus defensas de tesis en una jornada marcada por el acompañamiento familiar y el reconocimiento institucional. El contador Jorge Moreno, autoridad de la universidad, manifestó que resulta sumamente gratificante participar del egreso de estos nuevos técnicos.



RÍO GRANDE.- La comunidad educativa de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES) celebró la graduación de Saira Sotelo, Sofía Aldea, Valeria Mancilla y Vaisheim Dustin. Los estudiantes finalizaron su formación académica y obtuvieron el título de Técnicos en Recursos Humanos tras superar la instancia de evaluación final en la sede riograndense de la institución.

El tribunal evaluador fue presidido por el licenciado Pablo Scholl, titular de la carrera, quien estuvo acompañado por los licenciados Roberto Fernández y Valentina Chicaguala. Un detalle significativo del encuentro fue la participación de estos últimos docentes, quienes también realizaron su formación profesional y se graduaron previamente en esta misma casa de estudios.

Tribunal evaluador, licenciados Pablo Scholl, Roberto Fernández y Valentina Chicaguala.

Durante la jornada se vivió un momento de particular sensibilidad cuando los evaluadores optaron por una modalidad de entrega de resultados poco habitual. Los docentes brindaron las devoluciones de cada examen frente a los seres queridos de los alumnos, lo que transformó el acto administrativo en una ceremonia de profunda emoción compartida entre los egresados y sus familiares.

Sobre este acontecimiento, el contador Jorge Moreno, responsable del área de Contaduría de la universidad, manifestó que resulta sumamente gratificante participar del egreso de estos nuevos técnicos. El directivo remarcó que para la institución representa un objetivo cumplido seguir sumando especialistas capacitados que puedan insertarse en el mercado laboral de la provincia.

Desde el inicio de las actividades académicas en el año 2003, la UCES registra un número cercano a los 200 graduados en la zona. Esta cifra contempla a los egresados de las carreras de Administración y Contador Público, además de quienes finalizaron las tecnicáturas en el área de capital humano.



