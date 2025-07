Tuvieron que pagarle U$12.500 porque se vio su trasero en Google Street View

El caso muestra que las políticas de Google a veces se agrietan.

¿Qué podrían darte por avergonzarte en público? Algo así como U$12.500. Un argentino cuyo trasero apareció completo, captado por una cámara de Google Street View y que se publicó en Google Maps, recibió esa suma por decisión de un tribunal argentino que determinó que se había violado su privacidad y perjudicado su dignidad.

El hombre es un agente de policía que estaba desnudo en su jardín en 2017 cuando pasó un auto de Google Street View. Aunque estaba detrás de un cerco de casi dos metros, la cámara lo captó. Google suele borronear rostros si aparecen en cámara, pero parece que los culos no se censuran, y el hombre quedó plasmado con su trasero en la imagen, en Internet, y se le podía identificar fácilmente por el nombre de su calle y el número de su casa.

De la burla a la justicia: cómo reaccionaron Google y los tribunales

Según CBS News el hombre afirmó que la situación lo humilló, lo expuso a burlas de sus compañeros de trabajo y vecinos, y todo porque las cámaras de Google pudieron espiar por encima de su cerco, que resguardaba su privada desnudez de los ojos mirones de humanos con alturas normales. Según el informe, Google argumentó que el cerco o muro no era lo suficientemente alto, algo técnicamente cierto en el sentido de que literalmente no impidió que se fotografiara al hombre, aunque es lógico suponer que no se construye una pared pensando en cámaras de 360 grados montadas sobre automóviles que pudieran pasar por allí.

El primer intento del hombre por obtener un resarcimiento fue rechazado por oun tribunal que dijo que no podía reclamar por daños y perjuicios y que el único culpable era él por “andar en condiciones inadecuadas en el jardín de su casa”. Digamos que la conclusión no era del todo errada.

Pero la corte de apelación lo vio desde la perspectiva del hombre y reconoció que violaron su privacidad con la foto. “Implica la imagen de una persona que no se captó en un espacio público sino dentro de ellos límites de su hogar, tras un cerco más alto que la persona de altura promedio”, dijo la corte, y añadió que la invasión a su privacidad fue “flagrante”, y que toda la situación fue “una arbitraria intrusión en la vida de otra persona”.

El tribunal señaló que Google suele borronear rostros y licencias de automóviles en las fotos que toman sus cámaras de Street View, de modo que está claro que entiende el potencial perjuicio en que incurriría si publicara la foto de alguien sin su permiso. Por eso parece un tanto extraño que no hayan borroneado la imagen del hombre desnudo. «Nadie quiere que se lo exponga ante el mundo como el día en que nació”, escribieron los jueces.

Por molestias e inconvenientes, Google tuvo que pagarle al hombre U$12.500, bastante más que el U$1 que le pagó a una pareja del área de Pittsburgh que acusó a la compañía de invasión de la propiedad al tomar fotos de su sendero privado, pero bastante menos que los U$13 millones que pagó en una demanda conjunta que acusó a la compañía de recolectar información personal como parte de su proyecto Street View.