Turismo y más producción: Perito Moreno recupera su conexión aérea directa con Buenos Aires

“Estamos dando soluciones”, expresó el gobernador Claudio Vidal en el discurso que brindó en Perito Moreno donde anunció la mejora de conectividad aérea entre la localidad y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), tramo que contará con dos vuelos directos semanales, está conexión aérea permitirá fortalecer la actividad productiva y turística de la zona norte, con proyección de obras en la terminal de 28 de Noviembre y un plan de integración directa con Chile.

SANTA CRUZ.- El mandatario provincial hizo mención al problema de comunicación de algunas localidades de la provincia, entre ellas, al trayecto mencionado, del cual dijo: “históricamente implicaba más de un día de viaje por vía terrestre” y en este contexto, ejemplificó diciendo que los directivos de las empresas privadas Newmont, American Jet, y Minera Santa Cruz no pudieron estar de forma presencial en este anuncio “por lo que implicaba, en tiempo, el traslado por tierra”.

De esta manera, tras sostener que, así como el gobierno provincial “tiene que dar soluciones”, destacó que el sector privado “también empieza a dar respuestas”. Y en ese marco, expresó “somos un gobierno que está convencido en apostar a la producción, como requisito fundamental para desarrollar esta provincia y cuando hablamos de producción, entendemos que es imprescindible resolver la conectividad, que es un reclamo de muchos años”.

La implementación de estos vuelos modifica sustancialmente la rutina de los habitantes de la zona norte, quienes actualmente deben trasladarse hasta Comodoro Rivadavia para acceder a conexiones aéreas nacionales. Este proyecto no solo reduce costos operativos y acorta distancias, sino que se posiciona como un imán para nuevas inversiones. “Imaginen un vecino de Perito Moreno, Pico Truncado o Los Antiguos. Esto marca un antes y un después, con esto estamos llevando respuesta”, afirmó Vidal, subrayando el impacto social de la medida.

En paralelo, el Gobierno de la Provincia avanza en una agenda de conectividad federal que incluye a otras localidades. El titular del Ejecutivo confirmó el inminente inicio de obras en el aeropuerto de 28 de Noviembre, una propuesta estratégica que permitirá la vinculación directa con Chile. Esta obra se suma a los esfuerzos por normalizar los servicios de transporte en todo el territorio santacruceño, reafirmando el compromiso de la gestión con la integración regional.

Hacia el final de su alocución, el gobernador adelantó que la jornada de mañana incluirá anuncios de gran relevancia para toda la provincia, con especial foco en los trabajadores y en quienes se encuentran en la búsqueda de oportunidades laborales, principalmente en la localidad de Perito Moreno. Según explicó, la clave del éxito reside en la articulación institucional permanente.

“Cuando se logra trabajar en equipo, con todos los organismos provinciales, los municipios, y con todos los distintos actores que tienen responsabilidad política, las cosas son mucho más fáciles. Hoy dimos un paso muy importante. Esto es con tiempo, como digo siempre no hay éxito sin esfuerzo”, concluyó Claudio Vidal, reafirmando el rumbo de su administración frente a los desafíos estructurales de Santa Cruz.

Ricci: “Estos vuelos brindarán oportunidades para la producción y el turismo”

Fueron las palabras de la ministra de la Producción, Comercio e Industria, Nadia Ricci, este lunes luego de anunciar la puesta en marcha de una nueva operatividad aérea que conectará Perito Moreno y la ciudad de Buenos Aires. Se trata de un hecho histórico para la localidad ya que la misma constará de dos vuelos semanales directos.

Cabe resaltar que, dicha iniciativa es el resultado del trabajo conjunto entre el Gobierno de Santa Cruz, a través del Ministerio de la Producción, Comercio e Industria; el Municipio de Perito Moreno; las empresas Newmont y Minera Santa Cruz, junto a la aerolínea American Jet en un esquema de articulación público-privada orientado al desarrollo regional.

En este contexto, la titular de la cartera Productiva provincial señaló: “Esto es un esfuerzo conjunto de coordinación que siempre decimos, más para mí como perítense porque posee un significado muy grande ya que desde hace muchísimos años vemos aterrizar aviones que nos llevan hacia Buenos Aires, pero este no es cualquier vuelo, es un vuelo que nos acerca más rápido y mejor permitiendo oportunidades para la producción, educación y fundamentalmente el turismo”.

“Muchos de los santacruceños saben que El Calafate fue un antes y un después el día que un avión conectó Capital Federal con dicha localidad. Nosotros no tenemos el glaciar, pero tenemos un montón de otras cosas tales como la Cueva de las Manos, riquezas en la región que nos van a permitir el desarrollo de Perito Moreno gracias a esto”, manifestó.

Asimismo, la funcionaria provincial explicó que “aún restan los acuerdos económicos con las empresas, pero la idea es que puedan cubrir una gran parte del pasaje y queden liberados entre 10 y 15 pasajes para que la comunidad pueda comprar por medio de las plataformas. Lo que van a explicar en los próximos días desde American Jets es que tanto los peritenses como los ciudadanos de la región van a tener la oportunidad de viajar desde este aeropuerto y no tener que hacer 400 kilómetros para llegar a Comodoro Rivadavia que es el aeropuerto que nos conecta hoy con Buenos Aires, por ende, una persona que deba realizarse algún control sanitario va a poder viajar de la manera más rápida”.

Conectividad provincial

Por último, Ricci hizo mención de las labores que están llevando a cabo en los aeropuertos de Puerto San Julián y Puerto Deseado. “Esto va a permitir un desarrollo estratégico en toda la región. Esta misma estructura de trabajo entre Estado provincial y privados la vamos a llevar adelante también con las localidades de Puerto San Julián a través de las empresas mineras de la zona y en Puerto Deseado. Todavía están faltando algunas condiciones en los aeropuertos para avanzar, pero la idea es que podamos conectar estas tres localidades de la misma manera”.

Fuente: Secretaría de Estado de Comunicación Pública y Medios/ Subsecretaría de Producción y Contenidos.