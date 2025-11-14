Turismo internacional en Brasil batió un récord histórico

El turismo internacional en Brasil alcanzó cifras históricas en 2025, con 7,68 millones de visitantes extranjeros entre enero y octubre, el mayor número jamás registrado para los primeros diez meses del año y un 42,2 por ciento más que en el mismo período de 2024, informó hoy la Agencia Brasileña de Promoción Internacional del Turismo (Embratur).

BRASILIA (Xinhua/NA).- Solo en octubre, el país contabilizó 587.312 llegadas internacionales, lo que representa un aumento de 15,4 por ciento en comparación con el mismo mes del año anterior. En tanto, el total acumulado ya supera todo el volumen de 2024, que había sido de unos 6,2 millones de visitantes extranjeros.

Argentina se mantuvo como el principal mercado emisor de turistas hacia Brasil, con casi 3 millones de visitantes entre enero y octubre, un aumento de 85,46 por ciento respecto al mismo período de 2024, mientras que Chile aparece en segundo lugar, con 661.850 turistas, un aumento de 27,68 por ciento, seguido por Estados Unidos, con 614.348 visitantes y un crecimiento de 7,34 por ciento.

El presidente de Embratur, Marcelo Freixo, destacó que el crecimiento refleja una estrategia acertada de reposicionamiento del país como destino turístico global.

“Este momento positivo ya se transforma en una tendencia, promoviendo el desarrollo social y económico, con generación de empleo e ingresos en todas las regiones del país”, afirmó.

El ministro de Turismo, Celso Sabino, señaló que los resultados refuerzan el nuevo momento del sector. “Estamos en el camino correcto para alcanzar nuestra meta de 10 millones de turistas internacionales hasta fin de año, consolidando un nuevo nivel para el turismo brasileño”, afirmó.

CRÉDITO IMAGEN DE PORTADA: Canto Grande en Bombinhas, vista desde el Morro do Macaco (Por: Andreia Reis).