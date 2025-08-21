Turismo deportivo: Manfredotti recibió a Begoña Alday

“Somos un destino que busca posicionarse como epicentro del turismo deportivo mundial”. Así lo expreso Viviana Manfredotti, titular de la Secretaría de Turismo de la Municipalidad, quien recibió a la atleta española e ingeniera náutica Begoña Alday.

USHUAIA.- El pasado 18 de agosto la atleta cruzó el Paso McKinlay del Canal Beagle, nadando un kilómetro y medio para unir las cosas de Argentina y Chile.

La travesía de natación extrema en las gélidas aguas binacionales del Canal, según explicó la atleta y su equipo, corresponde a la preparación que están realizando de cara al desafío Iron Human, el primer triatlón en la Antártida previsto para 2026.

Viviana Manfredotti expresó que “poder conocer personalmente a esta atleta admirable y compartir un momento con ella y su equipo de trabajo fue algo muy lindo e incluso inspirador”.

La Secretaria de Turismo sostuvo: “Que una deportista española de esta talla elija nuestra ciudad como asiento con el objetivo de entrenar, para nosotros es muy importante, ya que somos un destino que busca posicionarse como epicentro de turismo deportivo. Además, que elija Ushuaia, puerta de entrada a la Antártida, para preparar su competencia en el Continente Blanco, también es un valioso mensaje”. “Podemos colaborar mutuamente para poner a Ushuaia en lo más alto”, dijo Begoña Alday.

Por su parte, Begoña Alday señaló que «me reuní con Viviana para ver que podemos colaborar mutuamente para poner a Ushuaia en lo más alto, y que luego de este cruce exitoso hay mucho más por lo que trabajar, de cara a lo que se viene con el triatlón de Iron Human Proyect a realizarse en enero de 2026 en la Antártida, y así enviar un mensaje inspirador, muy potente, a todo el mundo”.