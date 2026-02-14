“Tu futuro está acá”: últimos días para inscribirte en la UNTDF

Bajo la consigna “Tu futuro está acá”. La Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (UNTDF) invita a sumarse al ciclo académico 2026. Hasta el 19 de febrero se encuentra habilitada la inscripción a carreras de pregrado y grado, disponible en el sitio oficial: www.untdf.edu.ar/ingresantes

Las y los aspirantes deberán registrar sus datos en línea y presentar la siguiente documentación de manera presencial:

Formulario de preinscripción impreso.

DNI original y copia.

Título secundario original y copia, o constancia de título en trámite.

La entrega se realizará en la Oficina de Atención a Estudiantes, ubicada en Yrigoyen 879 (Edificio B), Ushuaia, y en Thorne 302, Río Grande, de 10 a 19 horas.

Una universidad pública y gratuita

La UNTDF forma parte del Sistema Universitario Nacional y ofrece más de 25 carreras de grado, pregrado y posgrado, diseñadas en función del desarrollo y las necesidades de la provincia y la región. Asimismo, brinda una formación integral que incluye la posibilidad de participar en grupos de investigación, proyectos de extensión y acceder a beneficios como becas, tutorías, deportes y prácticas preprofesionales.

Curso de Iniciación Universitaria (CIU)

Quienes ingresen deberán realizar el Curso de Iniciación Universitaria (CIU) durante febrero y marzo. Este trayecto, obligatorio pero no eliminatorio, busca facilitar la adaptación a la vida académica.

El CIU contempla:

Actividades informativas sobre el funcionamiento institucional. Talleres de lectura y escritura por disciplina. Clases de Matemática. Seminarios específicos según cada carrera.

La acreditación del CIU exige la participación en al menos cuatro espacios, conforme a los criterios establecidos (Resolución 350/2014, Art. 4, inc. b).

Posgrados 2026

La UNTDF también abre inscripciones para su oferta de posgrado, que incluye ciclos de complementación curricular (CCC), diplomas superiores y especializaciones. Estas propuestas se dictarán de forma presencial en Ushuaia y Río Grande, y están orientadas a profesionales que buscan formación específica en temáticas delimitadas.

Las inscripciones están abiertas del 2 al 27 de febrero. Para mayor información: www.untdf.edu.ar/posgrado/ingresantes_2026