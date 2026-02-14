Educación

“Tu futuro está acá”: últimos días para inscribirte en la UNTDF

sábado 14 de febrero de 2026
Diario El Sureño
Bajo la consigna “Tu futuro está acá”. La Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (UNTDF) invita a sumarse al ciclo académico 2026. Hasta el 19 de febrero se encuentra habilitada la inscripción a carreras de pregrado y grado, disponible en el sitio oficial: www.untdf.edu.ar/ingresantes

Las y los aspirantes deberán registrar sus datos en línea y presentar la siguiente documentación de manera presencial:

Formulario de preinscripción impreso.

DNI original y copia.

Título secundario original y copia, o constancia de título en trámite.

La entrega se realizará en la Oficina de Atención a Estudiantes, ubicada en Yrigoyen 879 (Edificio B), Ushuaia, y en Thorne 302, Río Grande, de 10 a 19 horas.

Una universidad pública y gratuita

La UNTDF forma parte del Sistema Universitario Nacional y ofrece más de 25 carreras de grado, pregrado y posgrado, diseñadas en función del desarrollo y las necesidades de la provincia y la región. Asimismo, brinda una formación integral que incluye la posibilidad de participar en grupos de investigación, proyectos de extensión y acceder a beneficios como becas, tutorías, deportes y prácticas preprofesionales.

Curso de Iniciación Universitaria (CIU)

Quienes ingresen deberán realizar el Curso de Iniciación Universitaria (CIU) durante febrero y marzo. Este trayecto, obligatorio pero no eliminatorio, busca facilitar la adaptación a la vida académica.

El CIU contempla:

Actividades informativas sobre el funcionamiento institucional. Talleres de lectura y escritura por disciplina. Clases de Matemática. Seminarios específicos según cada carrera.

La acreditación del CIU exige la participación en al menos cuatro espacios, conforme a los criterios establecidos (Resolución 350/2014, Art. 4, inc. b).

Posgrados 2026

La UNTDF también abre inscripciones para su oferta de posgrado, que incluye ciclos de complementación curricular (CCC), diplomas superiores y especializaciones. Estas propuestas se dictarán de forma presencial en Ushuaia y Río Grande, y están orientadas a profesionales que buscan formación específica en temáticas delimitadas.

Las inscripciones están abiertas del 2 al 27 de febrero. Para mayor información: www.untdf.edu.ar/posgrado/ingresantes_2026

