“Tu futuro está acá”: Ingreso 2026 a la UNTDF

La Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (UNTDF) anuncia la apertura del período de preinscripción para el Ingreso 2026, bajo la consigna “Tu futuro está acá”. Del 17 de noviembre al 17 de diciembre, todas las personas interesadas en iniciar estudios universitarios en el próximo ciclo podrán preinscribirse a las carreras que ofrece la institución, a través del sitio oficial: (Click aquí)

La UNTDF se distingue por una propuesta formativa diversa, comprometida con el desarrollo regional, la inclusión y la calidad académica. Con sedes en Ushuaia y Río Grande, la Universidad Pública ofrece carreras en áreas estratégicas como Ciencias Sociales, Educación, Ambiente, Tecnología, Economía, entre otras.

Cada plan de estudios está diseñado para formar profesionales críticos, con capacidad de intervención en los desafíos contemporáneos del territorio fueguino y del país.

Además de su oferta de grado, la UNTDF promueve espacios de investigación, extensión y vinculación comunitaria, que permiten a las y los estudiantes participar activamente en proyectos interdisciplinarios, prácticas profesionales y actividades de divulgación científica. Esta articulación entre formación académica y compromiso social convierte a la UNTDF en una institución clave para quienes buscan una educación transformadora, con arraigo territorial y proyección global.

Una vez realizada la preinscripción online, las personas deberán presentar la documentación requerida sin necesidad de turno previo, en las siguientes sedes y horarios:

Campus Ushuaia: Yrigoyen 879, de 10 a 19 horas

Campus Río Grande: Thorne 302, de 10 a 19 horas

La documentación a presentar:

Documento Nacional de Identidad (original y copia)

Dos fotos tipo carnet (4×4 cm)

Certificado de título secundario en trámite o título secundario (original y copia)

Documentación de materias cursadas en otras instituciones universitarias (si corresponde)

Ingreso para mayores de 25 años sin título secundario

En el marco del Artículo Nº 7 de la Ley Nacional 24.541 de Educación Superior, las personas mayores de 25 años que no hayan completado el nivel secundario podrán preinscribirse para rendir un examen de Lengua y Matemática, requisito indispensable para el ingreso. Para más información, se recomienda consultar en las sedes de UNTDF o a través de los canales oficiales de comunicación institucional