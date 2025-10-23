Trump y Rubio arremetieron contra Petro al llamarlo “maleante, narcotraficante” y “lunático”

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, calificó a su homólogo de Colombia, Gustavo Petro, de “maleante” y sugirió que es un “narcotraficante” que lleva a su país a la ruina, informaron medios internacionales.

BUENOS AIRES (NA).- El secretario de Estado del país norteamericano Marco Rubio, por su parte, comentó que “el único problema de Colombia” es su presidente “lunático” destacando que el ejército y la policía de ese país “siguen siendo muy pro-estadounidenses”.

Petro respondió a su turno anunciando que se defenderá “legalmente con abogados estadounidenses”, todo de acuerdo con una publicación del sitio RFI.

Trump también recordó que la ayuda militar vital para Bogotá había sido cortada y advirtió a Petro, un crítico acérrimo de los ataques, que “tuviera cuidado”.

Antes, Petro había asegurado que Trump “solo oye las calumnias de los nazis de Miami ligados al narcotráfico”, informó la prensa de Rusia.

Según Petro, a Trump le llegan los mensajes “del senador Bernie Moreno, interesado en otro tipo de negocios que solo le garantizan en Colombia (…) (los expresidentes) Andrés Pastrana, Álvaro Uribe Vélez e (Iván) Duque”.

“Por eso quiere sacarnos de aquí rápido, para que los negocios de él y de sus hermanos se puedan hacer en Colombia y Trump no se ha dado cuenta de ese engaño, de esa estafa, y nadie se lo cuenta Escucha a este tipo de asesores, [que] muchos son nazis de Miami ligados al narcotráfico”, comentó, según un informe del sitio Actualidad RT.

También alertó de una posible masacre en América Latina, debido a las estrategias de Washington contra las naciones de la región y convocó al pueblo colombiano a movilizarse en defensa de la dignidad y la soberanía del país.

“Por eso el viernes los invito a las 4:00 a acompañarme, porque es en compañía que uno se defiende de un monstruo como Trump”, definió Petro.