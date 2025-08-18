Trump y Putin no lograron acuerdo por la paz en Ucrania

El presidente estadounidense Donald Trump y su homólogo ruso, Vladimir Putin, protagonizaron este viernes una cumbre de casi tres horas en Alaska, en un intento por negociar una salida a la guerra en Ucrania, en medio de la expectativa mundial.

BUENOS AIRES (NA).- Tras el encuentro los dos mandatarios se presentaron antes los medios en la base de Fuerza Aérea Elmendorf-Richardson, en Anchorage, la capital de Alaska, pero no respondieron preguntas. De todas maneras, coincidieron en anticipar que volverán a verse en breve, posiblemente en Moscú.

Con respecto al cónclave del viernes, Trump afirmó que avanzaron “un poco” e hicieron “grandes progresos” en su reunión bilateral. Además, remarcó que “no hay trato hasta que hay un trato”.

“Voy a llamar a la OTAN en un rato. Llamaré a las distintas personas que considere adecuadas. Y, por supuesto, llamaré al presidente (Volodímir) Zelenski y le contaré sobre la reunión de hoy. En última instancia, depende de ellos”, dijo Trump.

Por su parte, Putin advirtió que “esperamos que Kiev y las capitales europeas perciban todo esto de manera constructiva y no creen ningún obstáculo ni intenten interrumpir el progreso emergente a través de provocaciones e intrigas tras bastidores”.

“La situación en Ucrania está relacionada con las amenazas fundamentales a nuestra seguridad”, dijo. Aunque Rusia está interesada en poner fin a lo que está sucediendo en Ucrania, Putin señaló: “estamos convencidos de que, para lograr un acuerdo duradero y a largo plazo, necesitamos eliminar todas las raíces primarias, las causas principales de ese conflicto”.

“Considerar todas las preocupaciones legítimas de Rusia y restablecer un equilibrio justo de seguridad en Europa y en el mundo. Y estoy de acuerdo con el presidente Trump, como él lo ha dicho hoy, que naturalmente, la seguridad de Ucrania también debe ser garantizada”, continuó.

“Naturalmente, estamos dispuestos trabajar en eso. Espero que el acuerdo al que hemos llegado juntos nos ayude a acercarnos a ese objetivo y allane el camino hacia la paz en Ucrania”, agregó.

Reunión de Trump con líderes europeos y Zelenski

La presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, dijo este domingo que ella y otros líderes europeos, así como el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, viajarán a Washington para conversar con el presidente estadounidense, Donald Trump.

Además de Von der Leyen, también confirmaron su presencia en Washington el canciller alemán, Friedrich Merz, el presidente de Francia Emmanuel Macron y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.

Otros líderes que también viajarán a la capital estadounidense son el primer ministro británico, Keir Starmer, el presidente finlandés, Alexander Stubb, y el secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Mark Rutte.