Trump se pronunció por negociar un tratado nuclear “mejorado y modernizado” tras la expiración del Nuevo START

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, propuso este jueves trabajar en un nuevo tratado nuclear y de armas estratégicas “mejorado y modernizado” en lugar de extender el Nuevo START con Rusia, que expiró tras 15 años de vigencia

BUENOS AIRES (NA).- “En lugar de extender el Nuevo START (un acuerdo mal negociado por Estados Unidos que, además de todo lo demás, está siendo violado flagrantemente), deberíamos hacer que nuestros expertos nucleares trabajen en un Tratado nuevo, mejorado y modernizado que pueda perdurar en el futuro”, sostuvo el presidente norteamericano en la red Truth Social.

“Estados Unidos es el país más poderoso del mundo. Reconstruí completamente sus Fuerzas Armadas durante mi primer mandato, incluyendo armas nucleares nuevas y muchas reacondicionadas”, comenzó diciendo Trump. “También incorporé la Fuerza Espacial y ahora seguimos reconstruyendo nuestras Fuerzas Armadas a niveles nunca antes vistos. Incluso estamos añadiendo acorazados, 100 veces más potentes que los que surcaron los mares durante la Segunda Guerra Mundial: el Iowa, el Missouri, el Alabama y otros”.

Y continuó: “He impedido que estallen guerras nucleares en todo el mundo entre Pakistán e India, Irán e Israel, y Rusia y Ucrania”.

El Nuevo START, que entró en vigor en 2011, fue el último pacto de control de armamentos entre Rusia y Estados Unidos tras la retirada de Washington del Tratado sobre Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio en 2019.

En él se estipulaba que para febrero de 2018 los arsenales de cada país no debían exceder los 700 misiles balísticos intercontinentales desplegados, incluidos submarinos y bombarderos pesados, 800 lanzadores desplegados y no desplegados, y 1.550 ojivas.

Por su parte, el secretario de prensa del Gobierno de Rusia, Dmitri Peskov, dijo más temprano que Moscú seguirá adoptando una “postura responsable” respecto a las armas nucleares tras la expiración del Nuevo Tratado START, citado por la agencia Ria Novosti.

A su vez, Lin Jian, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, afirmó que “el Nuevo START reviste gran importancia para mantener la estabilidad estratégica global”, y añadió que la comunidad internacional está preocupada por el impacto negativo que su expiración tendrá en el régimen internacional de control de armas y el orden nuclear global.

El secretario general de la ONU, António Guterres, advirtió el miércoles que la expiración del Nuevo START, marca un momento crucial para la paz y la seguridad internacionales.

“Por primera vez en más de medio siglo, nos enfrentamos a un mundo sin límites vinculantes para los arsenales nucleares estratégicos de la Federación Rusa y Estados Unidos, los dos Estados que poseen la abrumadora mayoría del arsenal mundial de armas nucleares”, declaró Guterres el miércoles en un comunicado.

CRÉDITO IMAGEN DE PORTADA: Vladimir Putin y Donald Trump. Foto NA archivo /Autor: Xinhua/Wu Xialing.