Trump revoca legislación climática clave en Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, revocó una norma del Gobierno de Barack Obama que establecía que seis gases de efecto invernadero emitidos por motores de combustión son perjudiciales para la salud y que servía de base para la lucha contra las emisiones, un giro radical al que se oponen científicos y defensores del medioambiente.

BUENOS AIRES (NA).- Este cambio de rumbo, que posiblemente será impugnado ante los tribunales, supone un duro golpe para la acción climática del país, el principal emisor histórico de sustancias contaminantes.

Trump defendió la medida como “la mayor acción de desregulación en la historia estadounidense” y aseguró que rebajará enormemente los costes para fabricantes de vehículos y consumidores, reportó el sitio DW y accedió la Agencia Noticias Argentinas.

“Esta medida ahorrará billones de dólares a los consumidores y reducirá el costo promedio de un vehículo nuevo en casi 3.000 dólares. Durante mi campaña prometí eliminar 10 regulaciones antiguas por cada regulación nueva, y lo hemos superado”, dijo Trump en el acto celebrado en la Casa Blanca, en el que estuvo acompañado por el administrador de la Agencia de Protección Medioambiental (EPA), Lee Zeldin.

El dictamen, aprobado durante el primer mandato del presidente demócrata Barack Obama, estableció que seis gases de efecto invernadero presentes en la atmósfera terrestre y emitidos por los motores de combustión, como el dióxido de carbono o el óxido nitroso, son un riesgo para la salud. “Esa determinación no tenía ninguna base fáctica, ninguna, ni base legal”, dijo Trump al anunciar su decisión.

Trump y Zeldin pusieron como ejemplo el hecho de que los autos estadounidenses apagan sus motores cada vez que frenan completamente ante un semáforo en rojo, gracias a las reglamentaciones actuales. Ese tipo de medidas, cuya finalidad es reducir las emisiones y también ahorrar energía, eran algo “odiado” por el consumidor, según el presidente de Estados Unidos.

La norma revocada conocida como ”dictamen de peligro” permitía una larga lista de restricciones medioambientales, a partir del hecho de que el cambio climático, causado por la emisión de gases de efecto invernadero, es considerado una amenaza fundamental.

A diferencia de lo que dice Trump, “las pruebas científicas relativas al cambio climático provocado por el hombre y sus consecuencias eran inequívocas en 2009 y, desde entonces, se han vuelto aún más alarmantes y convincentes”, recordaron más de 1.000 expertos en una carta pública.

CRÉDITO IMAGEN DE PORTADA: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump y el administrador de la Agencia de Protección Medioambiental (EPA), Lee Zeldin. FOTO: Alex Brandon/AP