Trump quiere hacer de América Latina una “gigantesca maquila”, afirma un experto en geopolítica

La estrategia de Estados Unidos hacia América Latina apunta a transformar a la región en una “gigantesca maquila” subordinada a sus intereses económicos y geopolíticos, afirmó el especialista en geopolítica, Fernando Romero Wimer, al analizar la situación generada por la política estadounidense hacia Cuba y Venezuela.

SAN PABLO, BRASIL (Xinhua/NA).- En una entrevista con la agencia de noticias Xinhua, el profesor de Relaciones Internacionales e Integración de la brasileña Universidad Federal de la Integración Latinoamericana (UNILA) analizó el escenario regional marcado por sanciones, presiones económicas y disputas de poder a partir de la “Doctrina Monroe”, la política hemisférica del Gobierno del presidente Donald Trump.

“El objetivo es reforzar la subordinación completa de América Latina y el Caribe a la hegemonía de Estados Unidos, consolidando un control estratégico sobre la región frente a competidores globales”, sostuvo el académico.

A partir del análisis sobre la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro, llevado tras una invasión militar a los tribunales estadounidenses, y el bloqueo petrolero contra Cuba, Romero Wimer sostuvo que el objetivo de Trump es tener a América Latina como su fuente económica de recursos y mano de obra.

“En consonancia con el apoyo a políticas ultraliberales de gobiernos de extrema derecha pro estadounidenses, todo apunta a querer transformar la región en una gigantesca maquila al servicio de la acumulación del capital estadounidense, el control extractivista de sus bienes comunes y proveedora de fuerza de trabajo de bajo costo, a fin de someter a la región al servicio de su disputa global”, afirmó el profesor de la universidad ubicada en la ciudad brasileña de Foz do Iguazú, estado sureño de Paraná, en la triple frontera entre la Argentina, Brasil y Paraguay.

En ese marco, evaluó que “la situación de reparo internacional latinoamericano es cada vez más difícil por el ascenso de corrientes ultraderechistas y pro estadounidenses”, lo que debilita las respuestas regionales y la defensa de los derechos sociales.

Una de las posibles soluciones a esta avanzada de Washington con Trump y el secretario de Estado, Marco Rubio, provendrá desde el interior de Estados Unidos, según la visión del experto: “Las manifestaciones y movimientos dentro de Estados Unidos que reaccionan contra la política interna e internacional de Trump permiten, por ahora, atisbar alguna leve esperanza en el horizonte”.

En ese marco, el profesor de la UNILA indicó que las sanciones relacionadas con el suministro de hidrocarburos a Cuba forman parte de una estrategia más amplia orientada a provocar cambios políticos internos en la isla.

“El objetivo del plan de Marco Rubio para Cuba es asfixiar a la sociedad (recordemos que la medida también provoca dificultades en el funcionamiento de hospitales, la recolección de residuos en las calles y otros servicios esenciales) y la economía cubana, provocar el fin del Gobierno de Miguel Díaz-Canel y establecer un régimen alineado a sus intereses”, enfatizó.

Como ejemplo de “la histórica resistencia de la sociedad, las fuerzas militares y los servicios de inteligencia cubanos al imperialismo estadounidense”, el profesor destacó la “actitud heroica” de los 32 militares cubanos que murieron defendiendo al presidente Maduro el 3 de enero pasado durante la intervención estadounidense en Venezuela.

“La estrategia de Trump, cínica y a la vez pragmática, en torno a sus intentos de recuperar ventajas y dominación estadounidense sobre el hemisferio occidental combina negociaciones, amenaza, coerción y agresión militar. Todo en un marco de crisis del orden internacional ante el incremento de la virulencia imperialista norteamericana en el escenario de disputa hegemónica”, indicó.



CRÉDITO IMAGEN DE PORTADA: Fernando Romero Wimer. La Nueva Provincia.