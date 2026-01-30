Trump impondrá aranceles a quienes vendan petróleo a Cuba

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, escaló este jueves su ofensiva contra la administración de Miguel Díaz-Canel al anunciar la imposición de aranceles punitivos a cualquier país que venda petróleo a Cuba.

BUENOS AIRES (NA).- La Casa Blanca justificó la medida como una acción necesaria para proteger la “seguridad nacional” frente a lo que calificó como la “influencia maligna” de la isla en el hemisferio.

La orden ejecutiva establece un nuevo sistema arancelario que penaliza las importaciones provenientes de naciones que proporcionen crudo a la mayor de las Antillas, ya sea de forma directa o indirecta.

Trump señaló que Cuba se encuentra “al borde del colapso” y que su administración busca cortar el suministro vital de energía que el país recibe, principalmente, de Venezuela.

El decreto presidencial acusa al gobierno cubano de albergar capacidades militares y de inteligencia de potencias adversarias, además de brindar refugio a grupos extremistas.

Washington denunció que Cuba alberga la mayor instalación de inteligencia de señales de Rusia fuera de su territorio, dedicada al robo de información sensible de EE. UU.

El comunicado oficial señala a la isla por ofrecer “refugio seguro” a organizaciones como Hezbollah y Hamas.

Trump acusó, además, al régimen de torturar opositores, perseguir a fieles religiosos y lucrar con la miseria del pueblo cubano para difundir la ideología comunista en la región.

“Cuba no podrá sobrevivir sin el petróleo de Venezuela. Es una nación que está muy cerca del colapso”, declaró Trump ante la prensa este viernes. La advertencia ha generado una ola de incertidumbre en el sector empresarial y diplomático en La Habana.

Según reportes de la agencia EFE, varias empresas extranjeras ya han comenzado a revisar sus planes de evacuación ante el temor de una crisis humanitaria o una intervención directa.

La medida se suma a las restricciones de viaje impuestas a mediados de 2025 y a la designación de Cuba como Estado “patrocinador del terrorismo”. Con este nuevo bloqueo energético, la administración Trump busca forzar un cambio de régimen aprovechando la extrema fragilidad económica que atraviesa la isla.

CRÉDITO IMAGEN DE PORTADA: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: AEP