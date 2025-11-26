Trump, dispuesto a solucionar sus diferencias con el gobierno de Venezuela, “por las buenas o por las malas”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que solucionará sus diferencias con el gobierno de Venezuela, “por las buenas o por las malas”.

BUENOS AIRES (NA).- El mandatario formuló declaraciones desde el Air Force One, respondiendo a preguntas de la prensa que dieron la vuelta al mundo, según un artículo del sitio Actualidad RT al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas.

“Si podemos salvar vidas, si podemos hacerlo de la manera fácil, está bien. Y si toca por las malas, pues también”, comentó Trump.

Esas definiciones de Trump otorgan sustento al discurso de la representante republicana de Georgia María Salazar, quien anticipó una posible “intervención” de Estados Unidos en Venezuela, alegando que el presidente Nicolás Maduro, “no es Fidel Castro, no es un valiente sino un matón”.

Miles de venezolanos se movilizaron ante las amenazas de Estados Unidos

CARACAS (Xinhua/NA).- El pueblo venezolano se movilizó hoy en Caracas en defensa de la soberanía nacional, en el marco del bicentenario de la entrega de la Espada del Perú al Libertador Simón Bolívar, un hecho histórico de la independencia de la región.

El presidente Nicolás Maduro se incorporó a la multitudinaria marcha que salió desde Plaza Venezuela (este) al Complejo Militar Fuerte Tiuna (sur), en la capital venezolana.

Durante la movilización, el secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, alertó que las amenazas de Estados Unidos “han subido de tono”. Señaló que todas las campañas en contra de la nación sudamericana se han caído porque el pueblo venezolano dice la verdad y en unidad. “Venezuela es un país de paz”, sin embargo, aclaró que defenderá la soberanía “con todos los instrumentos” necesarios.

Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional (Congreso), Jorge Rodríguez, dijo que la verdadera intención de Estados Unidos “es tratar de hacerse con nuestras riquezas, la verdadera intención es un cambio de régimen”.

“Es por eso que estamos en las calles, con indignación, pero con alegría, con firmeza, con vitalidad, con la fuerza que caracteriza a este pueblo de Bolívar, a este pueblo de Hugo Chávez”, sostuvo.

El integrante de la Dirección Nacional del PSUV, Jorge Arreaza, llamó al pueblo a mantener la organización para la defensa de la nación. “Tenemos una gran capacidad orgánica y lo que se organiza se moviliza, defiende, construye y puede además ir en ofensiva para seguir construyendo”, dijo.

A su turno, el general Francisco Belisario Landis manifestó que “ante esta amenaza latente, aquí está la Fuerza Armada junto a su pueblo, activa y pendiente ante cualquier eventualidad”.

En la movilización, que rechazó las agresiones estadounidenses y fue convocada por el partido gobernante, participaron movimientos sociales, de seguridad, estudiantiles, juveniles, motorizados y efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

CRÉDITO IMAGEN DE PORTADA: El presidente estadounidense, Donald Trump, en la Casa Blanca, en Wahington D.C., Estados Unidos. AUTOR: Xinhua/Hu Yousong/NA.