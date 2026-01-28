Trump dice que no le pedirá la renuncia a Noem, mientras líder demócrata del Congreso amenaza con iniciarle juicio político

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes que no le pedirá la renuncia a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristy Noem, tras los tiroteos ocurridos recientemente en Mineápolis en los que agentes del ICE mataron a dos civiles, mientras que el líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, advirtió que iniciarán un proceso de juicio político contra la funcionaria si el mandatario no la despide.

BUENOS AIRES (NA).- Trump elogió a Noem por haber hecho un “muy buen trabajo”, en medio de críticas bipartidistas por las muertes de Reneé Good y Alex Pretti a manos de agentes federales.

El jefe de la Casa Blanca, que se preparaba para abordar el Marine One camino a Iowa, donde dará un discurso sobre la economía, dijo a los periodistas que quiere dejar que la investigación sobre la muerte de Pretti “siga su curso”, reportaron las cadenas CNN y NBC.

Trump dijo también que no cree que Pretti estuviera actuando como un “asesino” en Mineápolis. Se trata de la contradicción más directa que ha hecho hasta ahora en comparación a cómo algunos miembros de su Gobierno describieron a Pretti inmediatamente después de su muerte.

El presidente se reunió anoche en la Oficina Oval durante casi dos horas con Noem, y su asesor principal, Corey Lewandowski, dijeron a CNN dos fuentes familiarizadas con la reunión, después de que la funcionaria pidiera hablar con el mandatario en persona.

El presidente norteamericano no amenazó los empleos de Noem ni de Lewandowski durante la reunión, según las fuentes. El grupo mantuvo una conversación franca sobre cómo seguir implementando la agenda migratoria de la Administración Trump en Minnesota en medio de la reacción nacional, incluidas las críticas de algunos republicanos, y la inestabilidad en el estado.

Por su parte, Jeffries junto con los representantes demócratas Katherine Clark y Pete Aguilar emitieron una declaración que respondió a los crecientes pedidos desde dentro del partido para tomar más medidas contra Noem.

“Kristi Noem debería ser despedida inmediatamente, o iniciaremos un proceso de juicio político en la Cámara de Representantes”, escribió el grupo de líderes demócratas.

Antes de que Pretti muriera en Minneapolis durante el fin de semana, Jeffries había estado tratando de mantener abiertas sus opciones y de alejar a su partido de un esfuerzo apresurado de juicio político, según CNN.

“No hemos confirmado ni descartado nada, pero lo que está claro es que Kristi Noem es una política corrupta y profundamente no cualificada”, dijo Jeffries la semana pasada.

Pero el número de demócratas de la Cámara de Representantes que se sumaron a un esfuerzo de juicio político contra Noem solo siguió creciendo.

En tanto, el expresidente de Estados Unidos, Joe Biden, condenó el martes los asesinatos de Renée Good y Alex Pretti, y elogió a los habitantes de Minnesota por “denunciar la injusticia cuando la ven”.

“Lo ocurrido en Mineápolis traiciona nuestros valores más fundamentales como estadounidenses”, dijo Biden en una publicación de tres párrafos en X, citado por la cadena NBC News.

“No somos una nación que acribille a sus ciudadanos en la calle. No somos una nación que permita que nuestros ciudadanos sean brutalizados por ejercer sus derechos constitucionales. No somos una nación que pisotee la Cuarta Enmienda y tolere que aterroricen a nuestros vecinos”, sostuvo Biden, también del Partido Demócrata.

El alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, aseguró el lunes, tras conversar por teléfono con Trump, que “algunos agentes” de inmigración involucrados en las redadas masivas contra la inmigración ilegal en la ciudad se irán hoy de cara a rebajar la tensión en la ciudad tras la muerte de Pretti por disparos de oficiales de ICE.

“Hablé con el presidente Trump y agradecí la conversación”, escribió en X Frey, quien aseguró que el presidente mandatario “coincidió en que la situación actual no puede continuar” en Mineápolis.

El propio Trump escribió en redes que había tenido una conversación “muy productiva” y que enviará a su zar fronterizo, Tom Homan, a “continuar las conversaciones con Frey, aunque no especificó nada sobre la retirada de efectivos».

El Departamento de Seguridad Pública de Minnesota será el vínculo principal con el zar de la frontera de la Casa Blanca, Tom Homan, para garantizar que se cumplan los “objetivos” establecidos este lunes por el gobernador de Minnesota, Tim Walz, y el presidente Donald Trump, según anunció este martes la oficina de Walz.

Cuando Walz se reunió con Homan esta mañana, el gobernador reiteró las prioridades de Minnesota, incluidas “investigaciones imparciales sobre los tiroteos de Mineápolis que involucran a agentes federales, una reducción rápida y significativa en el número de fuerzas federales en Minnesota y el fin de la campaña de represalias contra Minnesota”, dijo la oficina de Walz.

Múltiples medios han reportado que el envío de Homan a la ciudad va emparejado con la retirada de Greg Bovino, oficial de la Patrulla Fronteriza que ha encabezado la gran operación en Mineápolis, y algunos funcionarios cercanos a él.

La partida se produce en medio de un tono más conciliador por parte de Trump respecto a la represión en Minnesota, incluyendo los comentarios del presidente sobre las conversaciones productivas que mantuvo con el gobernador y el alcalde de Mineápolis.

Desde enero, el Gobierno Trump ha desplegado unos 3.000 agentes en la mayor ciudad del estado de Minnesota, los cuales vienen realizando redadas contra inmigrantes ilegales.

CRÉDITO IMAGEN DE PORTADA: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que enviará a su «zar» de la frontera, Tom Homan, a Mineápolis, en el estado de Minnesota, después de que las tensiones entre los agentes federales y los manifestantes siguen en aumento tras la muerte de un hombre por disparos de un agente de inmigración. Foto NA: Archivo.