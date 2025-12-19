Trump dice que la guerra con Venezuela sigue siendo posible

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que no descarta la posibilidad de una guerra con Venezuela.

WASHINGTON (Xinhua/NA).- “No la descarto, no”, declaró a NBC News en una entrevista telefónica publicada el viernes, a la vez que se negó a decir si derrocar al presidente venezolano, Nicolás Maduro, era su objetivo final.

“Él sabe exactamente lo que quiero. Lo sabe mejor que nadie”, apuntó Trump, quien añadió que habrá más incautaciones de petroleros y comentó: “Depende. Si son lo suficientemente insensatos como para seguir navegando, regresarán a uno de nuestros puertos”.

El martes, Trump ordenó un bloqueo total de todos los petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela, intensificando una campaña de presión que ya lleva meses contra Maduro.

Trump afirmó repetidamente que mantendría a Estados Unidos al margen de los conflictos extranjeros; en su discurso tras ganar las elecciones, aseveró: “No voy a iniciar una guerra; voy a detener las guerras”.

Sin embargo, durante casi cuatro meses, Estados Unidos mantuvo una importante presencia militar en el Caribe, gran parte de ella frente a las costas de Venezuela, supuestamente para combatir el narcotráfico, una afirmación que Venezuela denunció como un intento apenas disimulado de lograr un cambio de régimen en Caracas.

El Pentágono hundió más de 28 supuestos narcotraficantes en el Caribe y el océano Pacífico oriental desde principios de septiembre, matando al menos a 104 personas a bordo.

Los críticos, incluidos legisladores bipartidistas en el Capitolio de los Estados Unidos, cuestionaron durante meses si la lucha contra el narcotráfico es realmente el único motivo estadounidense y la legalidad de los ataques militares estadounidenses en el Caribe.

Una encuesta de la Universidad de Quinnipiac publicada el miércoles muestra que el 63% de los adultos estadounidenses se opone a los ataques militares de la administración Trump contra Venezuela, en comparación con el 25% que los apoya.

CRÉDITO IMAGEN DE PORTADA: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. FOTO: Archivo/Xinhua/Hu Yousong/NA