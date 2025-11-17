Trump aseguró que apoya una votación en la Cámara de Representantes para publicar más archivos relacionados con Epstein

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que apoya una votación en la Cámara de Representantes de Estados Unidos para publicar más archivos relacionados con el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein, pese a que antes se había opuesto a la medida, informaron medios internacionales.

BUENOS AIRES (NA).- “Los republicanos de la Cámara deberían votar a favor de la publicación de los archivos de Epstein porque no tenemos nada que ocultar”, escribió Trump en su plataforma social, según describe el sitio DW.

El mandatario calificó la controversia sobre los delitos de su antiguo amigo como un “engaño demócrata” en medio de la publicación de correos electrónicos, obtenidos de la herencia de Epstein, en los que el financiero escribió que Trump “sabía de las chicas”.

Su publicación ocurre horas después de reportes en los medios sobre que los republicanos votarán mañana en la Cámara de Representantes para forzar la divulgación de todos los documentos relacionados con Epstein, financiero que se suicidó en 2019, tras revelarse la semana pasada correos en los que menciona a Trump.

El legislador republicano Thomas Massie de Kentucky, promotor de la iniciativa, había hablado en una entrevista con ABC que creía tener suficiente apoyo entre sus copartidarios, unos 100, para superar el poder de veto del presidente, lo que implicaría a dos tercios de los escaños, al sumar a los demócratas.

El voto ocurrirá tras intensificarse la presión sobre el caso Epstein, pues el Congreso publicó la semana pasada unos 20.000 archivos del expediente, que incluyen correos del financiero que mencionan a Trump y sugieren que el ahora presidente sabía de sus crímenes y que había pasado “horas” con una de las víctimas.

Antes de su muerte, a Epstein se lo había registrado como delincuente sexual en Florida tras declararse culpable en 2008 de dos cargos de solicitud de prostitución, incluido uno de un menor.

El tema dividió al partido Republicano sustancialmente leal y alejó a Trump de algunos de sus aliados dentro de su movimiento “Make America Great Again” (MAGA), incluida la congresista Marjorie Taylor Greene, a la que el magnate atacó el fin de semana y le retiró el apoyo para su campaña de reelección en 2026.

“Algunos ‘miembros’ del Partido Republicano están siendo ‘usados’, y no podemos permitir que eso suceda”, afirmó Trump en su publicación, en referencia a legisladores de su partido que se alejaron de su postura anterior.

Trump exigió en los últimos a la Fiscal General Pam Bondi y al FBI que investigan los vínculos de Epstein con Clinton y Summers, termina recordando el sitio alemán.