Trump asegura que no permitirá la anexión israelí de Cisjordania

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que no permitirá que Israel anexe Cisjordania, una “línea roja” señalada por líderes árabes en medio de los esfuerzos para alcanzar un acuerdo de alto el fuego en Gaza.

WASHINGTON (Xinhua/NA).- “No permitiré que Israel anexe Cisjordania. No lo permitiré. No va a suceder”, dijo Trump a los periodistas en la Casa Blanca., a la vez que añadió que “ya ha sido suficiente” y que “es hora de detenerse ahora” e indicó que había conversado con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

En una reunión a puerta cerrada, que se llevó a cabo el martes al margen del 80º período de sesiones de la Asamblea General de la ONU, Trump aseguró a los líderes de países árabes e islámicos que no permitiría la anexión. Se trata de una promesa clave dentro de un plan de 21 puntos presentado por la Administración Trump para poner fin al conflicto entre Israel y Hamás, y establecer un órgano no vinculado a Hamás que gobierne la Franja de Gaza, informó la revista Politico.

El plan surge en un contexto de creciente presión internacional sobre Israel ante el agravamiento de la crisis humanitaria en el asediado enclave costero palestino. A la reunión del martes asistieron líderes y altos funcionarios de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Qatar, Egipto, Jordania, Turquía, Indonesia y Pakistán.

Anteriormente, EAU había advertido que cualquier movimiento israelí hacia la anexión constituiría una “línea roja”. Sin embargo, según una fuente alegada a las conversaciones y citada por el informe, un alto el fuego que ponga fin a casi dos años de guerra israelí contra Hamás en Gaza aún está lejos de concretarse, a pesar de la garantía de Trump.

El jueves más temprano, durante un encuentro con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, en la Casa Blanca, Trump declaró a los periodistas que “mucho se estima en esa reunión”.

“Estamos cerca de cerrar algún tipo de acuerdo. Queremos recuperar a los rehenes (…) Queremos que todos regresen al mismo tiempo”, agregó.

Según el informe, los líderes árabes plantearon varias condiciones: Israel no anexará partes de Cisjordania ni de Gaza, no ocupará territorios de Gaza, no construirá asentamientos en Gaza, cesará de socavar el statu quo en la mezquita de Al Aqsa, y la ayuda humanitaria a Gaza se incrementará de inmediato.

CRÉDITO IMAGEN DE PORTADA: El presidente estadounidense, Donald Trump, recibe al presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, en la Casa Blanca. (Xinhua/Hu Yousong)/NA