Trump anunció que Ucrania será «derrotada muy pronto»

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que Ucrania será «derrotada muy pronto» y que él está tratando de salvar a aquella nación en guerra, según medios internacionales.

BUENOS AIRES (NA).- «Creo que estoy salvando a esa nación. Creo que esa nación será derrotada muy pronto», aseveró en una entrevista con la revista The Atlantic.

En este contexto, el mandatario recordó que fue él quien suministró al Ejército ucraniano los misiles Javelin, y que «esa fue una de las razones por las que continuó» el conflicto.

«Ahora bien, también podría argumentar que es una lástima que continuara, porque ha muerto mucha gente. Murió mucha más gente en esa guerra de lo que se informa», agregó.

Ante la pregunta de si está dispuesto a prestar a Ucrania un «apoyo total», enviando más equipo militar, si el Ejército ruso sigue avanzando con éxito, Trump respondió que «no tienen que ser armas».

«Hay muchos tipos de armas. No tienen que ser armas con balas. Pueden ser armas con sanciones. Pueden ser armas con banca. Pueden ser muchas otras armas», observó.

Asimismo, Trump tomó afirmaciones del primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Store, para justificar su afirmación de que quiere «salvar a Ucrania».

«El primer ministro de Noruega, una persona muy respetada, dice que si el presidente Trump no se hubiera involucrado esta guerra nunca terminaría. Creo que le estoy haciendo un gran favor a Ucrania. Lo creo», afirmó.

Incluso comentó que el actual conflicto «nunca habría ocurrido» si él hubiera sido presidente de los Estados Unidos en el momento en que estalló.

Trump recordó en una publicación en Truth Social que el conflicto ucraniano comenzó a escalar durante la Administración de Barack Obama.

«Es la guerra del dormilón Joe Biden, no la mía. Fue una pérdida desde el primer día, y nunca debería haber ocurrido, y no habría ocurrido si yo hubiera sido presidente en ese momento. Solo estoy tratando de limpiar el desastre que me dejaron Obama y Biden«, concluyó.

Por otra parte, el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia y expresidente del país, Dmitri Medvédev, auguró que el actual presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, «acabará de la manera más triste».

Medvédev lo dijo porque considera que el ucraniano «se jacta» del asesinato del teniente general ruso Yaroslav Moskálik, según explica un artículo en el sitio Actualidad RT.

«Cuando el jefe de un Estado —incluso de uno tan peculiar como Ucrania—, y un tipo tan patológico como este personaje se jacta de tales cosas, esto significa solo una cosa: que al fin y al cabo él también acabará de la manera más triste», aseveró Medvédev.

Enseguida, aclaró que no quería continuar «desarrollando esa idea para no poner a nadie en una situación incómoda».

En 2023, Medvédev no descartó que Zelenski pudiera acabar suicidándose y, en este contexto, evocó el destino del líder de la Alemania nazi, Adolf Hitler.

«El drogadicto de Kiev podría morir por sus propias manos. Morir suicidándose cobardemente. Como Hitler, tras tragarse veneno para perros», escribió entonces.

CRÉDITO IMAGEN DE PORTADA: El presidente estadounidense, Donald Trump, camina hacia la prensa previo a abordar el Marine One en el Jardín Sur de la Casa Blanca, en Washington, D.C., Estados Unidos. FOTO: (Xinhua/Hu Yousong)/NA.