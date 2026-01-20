Trump advirtió que va por Groenlandia y lanzó amenazas tras su frustración por el Nobel

La disputa geopolítica por el control del Ártico escaló a niveles inéditos este lunes luego de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, vinculara explícitamente su agresiva campaña para adquirir Groenlandia con su frustración por no haber recibido el Premio Nobel de la Paz.

BUENOS AIRES (NA).- Según supo la Agencia noticias Argentinas, el mandatario envió una dura carta al primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, en la que advirtió que, al haber sido descartado por el Comité Nobel, ya no se siente “obligado a pensar únicamente en la paz”.

En la misiva, Trump cuestionó la soberanía de Dinamarca sobre el territorio y reclamó un “control completo y total”.

“No hay documentos escritos”

En un intercambio diplomático que tensa la relación con la OTAN, Trump desestimó los derechos daneses sobre la isla rica en recursos naturales.

“Dinamarca no puede proteger esa tierra de Rusia o China, y, de todos modos, ¿por qué tiene ‘derecho de propiedad’? No hay documentos escritos”, argumentó el líder republicano, quien no ha ocultado su indignación luego de que el Nobel 2025 fuera otorgado a la opositora venezolana María Corina Machado.

El conflicto trascendió lo retórico, ya que Trump amenazó con imponer nuevos aranceles del 10% a los aliados europeos -incluyendo a Alemania, Francia y el Reino Unido– que se opongan a sus planes.

Ante esto, la Unión Europea convocó a una cumbre de emergencia para el jueves, calificando la maniobra como un “chantaje”.

Movimientos militares y reacción de los mercados

Mientras el primer ministro de Groenlandia aseguró que no se dejarán presionar, el Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte (NORAD) anunció el envío inminente de aviones a la base estadounidense de Pituffik, en la isla, bajo el argumento de actividades “planificadas”.

La inestabilidad geopolítica impactó de inmediato en los mercados financieros: los inversores buscaron refugio en los metales preciosos, provocando que la plata subiera un 4%, alcanzando un nuevo máximo histórico.

Trump publica una imagen suya con la bandera estadounidense en Groenlandia

WASHINGTON (Xinhua/NA).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó este martes en su red social Truth Social una imagen en la que aparece colocando la bandera estadounidense en el territorio de Groenlandia.

Según se ve en la imagen, Trump aparece acompañado por el vicepresidente estadounidense, JD Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio, con un cartel cerca que dice “Groenlandia-Territorio de los Estados Unidos Est. 2026”.

Ese mismo día, Trump difundió otra imagen en la que se le ve reunido con líderes europeos en el Despacho Oval, con un mapa exhibido detrás que muestra a Estados Unidos, Canadá, Groenlandia y Venezuela bajo la bandera estadounidense.

Trump señaló hoy en Truth Social que había mantenido una conversación telefónica con Mark Rutte, secretario general de la OTAN, sobre Groenlandia.

“Como él expresó a todo el mundo, de manera muy clara, Groenlandia es imprescindible para la seguridad nacional y mundial. No hay vuelta atrás, ¡en eso todos estamos de acuerdo!”, escribió.

CRÉDITO IMAGEN DE PORTADA: Donald Trump publicó una imagen generada con IA en la que se lo ve conquistar Groenlandia.