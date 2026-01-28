Trump advierte a Irán que se acaba el tiempo para un acuerdo nuclear

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió el miércoles que se acaba el tiempo para que Irán llegue a un acuerdo, al tiempo que instó a la República Islámica a negociar sobre armas nucleares o enfrentarse a la fuerza de una “armada masiva” de barcos estadounidenses.

BUENOS AIRES (NA).- “Al igual que Venezuela, está lista, dispuesta y es capaz de cumplir rápidamente su misión, con velocidad y violencia, si es necesario”, dijo Trump en una publicación en Truth Social, y agregó que la flota “se movía rápidamente, con gran poder, entusiasmo y propósito”, reportó la cadena NBC.

Trump dijo que la flota, encabezada por el portaaviones USS Abraham Lincoln, era más grande que la que envió a Venezuela, en referencia a su bloqueo naval al país sudamericano para impedir la salida de petroleros sancionados.

El Lincoln y los barcos que lo acompañan llegaron a Medio Oriente el lunes, dijo un funcionario estadounidense.

Trump advirtió por primera vez que una “armada” estadounidense se dirigía hacia Irán el viernes, después de varias semanas de protestas masivas y letales que sacudieron al país.

Más de 6.000 personas murieron en las manifestaciones en todo el país, incluida la capital, Teherán, según informó el martes la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos, con sede en Estados Unidos. El grupo afirma que verifica cada muerte con una red de activistas sobre el terreno en Irán y que sus datos se someten a múltiples comprobaciones internas.

El gobierno iraní estimó la cifra oficial de muertos en 3.117 la semana pasada. NBC News no pudo verificar ninguna de las cifras de forma independiente.

Teherán calificó de “completamente falsa” la reiterada sugerencia de Trump de que sus amenazas detuvieron las ejecuciones planeadas de más de 800 manifestantes.

Trump, quien previamente dijo que tales asesinatos serían un detonante para que lanzara una acción militar, no mencionó las protestas en la publicación del miércoles en Truth Social.

Sin embargo, afirmó que “se acaba el tiempo” para que Teherán se siente a la mesa y “negocie un acuerdo justo y equitativo —sin armas nucleares— que beneficie a todas las partes”.

También advirtió que el próximo ataque sería “mucho peor” que el bombardeo estadounidense a las instalaciones nucleares iraníes del verano pasado . “No permitan que eso vuelva a suceder”, añadió el mandatario estadounidense.

CRÉDITO IMAGEN DE PORTADA: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió el miércoles que se acaba el tiempo para que Irán llegue a un acuerdo, al tiempo que instó a la República Islámica a negociar sobre armas nucleares o enfrentarse a la fuerza de una «armada masiva» de barcos estadounidenses. Foto NA: Archivo.