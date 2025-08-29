Triunfos y derrotas en Chile

Cuatro pugilistas de esta ciudad participaron el sábado 23 en la velada internacional realizada en el gimnasio “José Peric Slater”, de la Confederación Deportiva de Magallanes, en Punta Arenas (Chile).

RIO GRANDE.- Salieron airosos de sus respectivos compromisos la juvenil Karina Gómez (-57 kilos/Escuela Municipal B° Reconquista) y Luciano Córdoba (-75 kilos/Camioneros), vencedores -respectivamente- de Jenifer Molina (Trelew) y Manuel Argel (Club de Boxeo Chino Miranda, Puerto Natales), ambos por fallo unánime.

La chubutense había combatido en la Escuela N° 2, en septiembre de 2021, perdiendo en fallo unánime con Noelia Candia (Club de Boxeo Fin del Mundo).

Mientras que perdieron Yonathan Flores (-73/EMBR) –ante el local y campeón chileno Felipe Meza- y Rodrigo Pereyra (Camioneros).