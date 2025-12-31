Tristeza por el fallecimiento de Esteban “Chiquito” Martínez

Este martes 30 de diciembre dejó de existir físicamente un histórico vecino de Río Grande, el cual dejó marcada una importante huella en la historia como activo dirigente del Partido Justicialista y en su cargo como Intendente. Además fue Diputado Nacional y Concejal.

RIO GRANDE.- A los 85 años y debido a un deterioro en su estado de salud falleció este martes el Intendente (mandato cumplido), Esteban “Chiquito” Martínez, quien asimismo fue Diputado Nacional y Concejal; además de un activo militante del Partido Justicialista de Tierra del Fuego.

El Departamento Ejecutivo Municipal emitió el Decreto 1105/25, por el cual se disponen tres días de duelo en la ciudad de Río Grande, lo que implica el izamiento a media asta de nuestra enseña patria en todos los edificios públicos, en muestra de dolor y congoja. El intendente Martín Perez hizo partícipe a “Chiquito” de sus acciones de gobierno.

En tanto, el Poder Ejecutivo de la Provincia también decretó duelo provincial mediante el Decreto 3010/25, firmado el 30 de diciembre de 2025. Allí se establece duelo provincial por un plazo de 3 días, a partir del 30 de diciembre de 2025. Así como izamiento a media asta del pabellón nacional y el pabellón provincial en todos los edificios públicos de la provincia.

Esteban Martínez nació en la ciudad de Río Grande el 30 de septiembre de 1940 en el Frigorífico -CAP-, en una época en la que la ciudad aún no contaba con hospital. Fue alumno de la Escuela N° 2 y de la Escuela «Misión Salesiana» cuando funcionaba como internado.

En el año 1964 ingresó a la Cooperativa Eléctrica como Gerente hasta el año 1983. Fue electo como el primer Intendente luego del retorno de la democracia, cargo en el que se desempeñó por cuatro mandatos consecutivos (periodo entre 1983 y 1991). En el año 1987 durante su gestión inaugura la reconocida «Casa de la Cultura”.

Su trayectoria fue reconocida en vida por la comunidad, siendo declarado Ciudadano Ilustre de Río Grande en 2015, por el Concejo de Deliberante.

Durante su gestión como Intendente, concibió a la cultura como una política pública estratégica. Fue el impulsor de la Casa de la Cultura, pensada como un espacio abierto, inclusivo y permanente para la formación, la creación y el encuentro comunitario. Esteban “Chiquito” Martínez fue tres veces Intendente de Río Grande.

Su sala principal fue denominada “Angela Loig”, en un claro compromiso con la identidad y los pueblos originarios, y en reconocimiento a Virginia Choquintel, Segundo Arteaga y Enriqueta “La India” Varela Gastelumendi como padrinos de la misma.

Asimismo, “Chiquito” Martínez promovió la creación de la Banda Municipal, los Talleres Culturales y el fortalecimiento del Ballet Río Grande, garantizando el acceso a la formación artística y consolidando proyectos que hoy forman parte de la identidad cultural local.

Sus restos son velados en el Centro Deportivo Municipal (Av. Belgrano 970). Este martes se hizo en el horario de 17:00 a 22:00 y este miércoles 31 de diciembre será de 9:00 a 12:00, tras lo cual se realizará el traslado para su cristiana sepultura en el Cementerio local.

Expresiones de pesar

Tras conocida la penosa noticia autoridades provinciales y municipales expresaron sus condolencias y apoyo a la familia, por este difícil momento.

El intendente de Río Grande, Martín Perez, quien rescató la figura de “Chiquito” en todo momento, haciéndolo protagonista de varias de sus acciones de gobierno, lo despidió señalando: Hasta siempre «Chiquito». Gracias por transformar nuestra historia. “Chiquito”, durante su intendencia, inauguró la Casa de la Cultura.

En su mensaje Perez escribió: “Con profundo dolor, hoy nos toca despedir a un hombre fundamental para Río Grande: nuestro Intendente (MC) Esteban «Chiquito» Martínez”.

“Despedimos a quien fue, sin dudas, el intendente más transformador de nuestra historia. Un líder con visión clara y coraje, que dedicó su vida a sentar las bases de la ciudad que hoy habitamos y amamos. Su legado no vive solo en las obras, sino en la identidad de cada riograndense y en la memoria de un pueblo al que defendió con compromiso inquebrantable”.

“Abrazamos con todo nuestro afecto a su esposa Rosario, a sus hijos, familiares y amigos en este momento de tanto dolor. ¡Gracias por tanto, Chiquito! Tu visión vivirá por siempre en el corazón de Río Grande”.

El gobernador Gustavo Melella también hizo públicas sus condolencias, señalando:

“Despedimos con profundo respeto a nuestro querido Esteban “Chiquito” Martínez, un hombre que hizo de Río Grande su vida y su dedicación”.

“Recordaremos a Chiquito como un vecino comprometido con su pueblo, con un profundo amor por estas tierras y una vida dedicada al servicio y al progreso de la ciudad que lo vio nacer”.

“Su legado político y humano perdurará en quienes valoramos la historia y el esfuerzo de quienes contribuyeron a forjar nuestro presente”. Sus restos son velados en el Centro Deportivo Municipal. Hoy serán sus funerales.

El intendente de Tolhuin, Daniel Harrington, expresó: “Hoy se nos fue un gran dirigente peronista, despedimos con profundo respeto a Esteban “Chiquito” Martínez, cuya principal referencia fue siempre la ciudad hermana de Río Grande, a la que amó y defendió con una convicción inquebrantable”.

“Su conducción en los distintos períodos como intendente trascendió las barreras institucionales y políticas, superó los límites de su ciudad y lo convirtió en un referente provincial, tanto por su gestión como por su compromiso político”.

Más expresiones

El legislador de Somos Fueguinos, Raúl Von Der Thusen, sumó su mensaje de condolencias, señalando: “Hoy nos toca despedir con profundo dolor a Esteban “Chiquito” Martínez, quien fue intendente de nuestra ciudad y una figura muy querida por los vecinos de Río Grande”.

“Chiquito dejó una huella clara en la historia política local. Condujo el municipio en momentos complejos, impulsando obras, fortaleciendo servicios y trabajando siempre con una mirada puesta en el crecimiento de la ciudad y el bienestar de los riograndenses. Su gestión estuvo marcada por el compromiso, el esfuerzo cotidiano y la cercanía con la gente”.

El diputado nacional, Agustín Tita, expresó: “Con profundo pesar, hago extensivas las palabras de respeto y condolencias expresadas por nuestro gobernador, Gustavo Melella, despidiendo con el corazón apenado a nuestro querido Esteban “Chiquito” Martínez, un hombre que hizo de Río Grande su vida, su hogar y su más sincera dedicación. Recordaremos a Chiquito como el vecino comprometido, de amor profundo por esta tierra fueguina”.

La senadora Cristina López escribió: “Despedimos con profundo pesar a Esteban “Chiquito” Martínez, exintendente de Río Grande y dirigente histórico del peronismo de Tierra del Fuego. Fue un militante comprometido con su ciudad, con una profunda vocación de servicio y amor por su pueblo”.

Las autoridades de la Cooperativa Eléctrica de Río Grande expresaron su profundo pesar por el fallecimiento de Esteban “Chiquito” Martínez, histórico gerente de esta institución e hijo de uno de sus socios fundadores.

«Chiquito» fue parte de la historia de la Cooperativa, dejando una huella marcada por el compromiso, la dedicación y el trabajo al servicio de la comunidad. Su legado permanece en cada etapa del crecimiento institucional que ayudó a construir.

Desde el Movimiento Popular Fueguino también lo recordaron, señalando que “su paso por la intendencia dejó una huella profunda y perdurable. Con convicción, coraje y una mirada puesta en el futuro, impulsó transformaciones que marcaron un antes y un después en la vida de la ciudad. Gobernó con compromiso y cercanía, ampliando derechos y construyendo oportunidades para su gente. Su legado trasciende las obras y las decisiones de gestión: Vive en la identidad colectiva de una Río Grande que creció gracias a su visión, su liderazgo y su profundo amor por la ciudad”.

La exgobernadora Rosana Bertone, al recordarlo, señaló que fue un “dirigente histórico del Partido Justicialista y protagonista central de la reconstrucción democrática en Tierra del Fuego. Su compromiso con la vida pública, su identidad profundamente riograndense y su militancia peronista, ejercida con vocación de servicio y responsabilidad institucional, marcaron una etapa importante de la historia política de nuestra provincia. Asimismo, tuvo un rol activo en los años decisivos que condujeron a la provincialización de Tierra del Fuego, aportando desde las instituciones al fortalecimiento de nuestra autonomía política”.

El exintendente de Río Grande, Jorge Martín, también expresó su profundo pesar y lo recordó como un hombre comprometido con el crecimiento de Río Grande. “Fue una persona que supo construir y organizar la ciudad en una etapa difícil, con una mirada clara sobre lo que Río Grande necesitaba para crecer”, expresó.

Más allá de las diferencias políticas, el exintendente destacó el vínculo de respeto y diálogo que siempre mantuvieron. “Pertenecíamos a espacios distintos, pero eso nunca impidió el buen trato ni el reconocimiento mutuo. Siempre primó el respeto y la voluntad de trabajar por el bien común”, señaló.

Martín remarcó, además, el perfil humano de “Chiquito” Martínez, a quien definió como una persona cordial, cercana y de trato afable. “Era alguien que sabía escuchar, que acompañaba, que entendía que la política debía estar al servicio de la comunidad. Siempre estuvo dispuesto a colaborar, sin mezquindades ni especulaciones”, afirmó.