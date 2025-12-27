Tristeza. Murió Daniel Piazzolla, hijo del gran Astor y padre de Pipi

Fue músico e integrante del Octeto Electrónico y el encargado de mantener viva la memoria del trabajo de su padre. Tenía 80 años.

Se conoció en las últimas horas el fallecimiento de Daniel Hugo Piazzolla, hijo de Astor Piazzolla y Odette Wolff y padre del reconocido músico Daniel “Pipi” Piazzolla.

El deceso se produjo a los 80 años como consecuencia de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica que padecía desde hace tiempo.

A pesar de haber mantenido una vida alejada del gran protagonismo artístico que otros miembros de su familia buscaron, su labor como músico y productor fue fundamental para resguardar la memoria y la identidad del apellido Piazzolla.

Durante su carrera, formó parte del legendario Octeto Electrónico junto a su padre durante cuatro años y colaboró en el documental de 2018 titulado Piazzolla, los años del tiburón, además de encontrarse en la etapa previa a la publicación de un libro con sus memorias autobiográficas.

Debido a la coincidencia de nombres, su figura ha sido a menudo confundida con la de su hijo, el también músico Daniel Pipi Piazzolla, con quien compartió diversos proyectos y grabaciones.

La dinámica familiar estuvo marcada por periodos de tensión, especialmente una separación de doce años durante la cual Daniel Hugo no tuvo contacto con su padre tras haber criticado la decisión de este de disolver el Octeto para iniciar una nueva fase musical.

No obstante, ambos mantuvieron su afecto mutuo y lograron un reencuentro definitivo cuando la salud de Astor ya estaba deteriorada, lo que les permitió compartir el último Día del Padre del compositor en junio de 1992, apenas dos semanas antes de su muerte.

En sus recuerdos de infancia, Daniel Hugo evocaba cómo su madre, Dedé, instruía a los niños a desplazarse con extremo cuidado y silencio para no perturbar el trabajo creativo de su padre, recordándoles que convivían con un genio al que no se debía interrumpir.

En el ámbito personal, Daniel Hugo era un ferviente seguidor del club de fútbol River Plate y sentía un vínculo especial con la ciudad de Nueva York, a pesar de que en el año 2010 decidió mudarse a Villa La Angostura.

En su residencia de la Patagonia, un cartel con la inscripción Las tres D recibía a los visitantes, nombre que inicialmente representaba a su hermana Diana, a su madre Dedé y a él mismo como el núcleo familiar de Astor.

Con el tiempo, Daniel Hugo otorgó un nuevo significado a esa denominación para incluir a sus propios hijos, Daniela y Daniel, manteniendo así viva la simbología familiar a través de las generaciones.

Para entender su rol, se puede pensar en Daniel Hugo como el restaurador silencioso de una catedral majestuosa; mientras el mundo admiraba la fachada imponente construida por su padre, él se dedicaba con paciencia a asegurar que los cimientos y la historia de cada piedra permanecieran intactos para quienes la visitaran después.

En una entrevista con el ciclo Cómo hice, de Canal Encuentro, Daniel contó que trabajar con su padre era un problema. “Fue muy difícil porque mi papá cuando empecé me dijo ‘Vas a tocar conmigo pero sos mi hijo y no te podés equivocar’. Fue lo peor que me podría haber dicho. Además me dijo que iba a ganar la mitad que el resto de los músicos”, reveló.