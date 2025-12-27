Tristeza en el mundo gaming: murió la entrañable abuela gamer que conquistó TikTok

La mujer, que tenía 78 años y millones de seguidores en redes sociales, falleció tras complicaciones respiratorias.

La comunidad digital despidió con profunda tristeza a la popular abuela gamer de TikTok, una mujer de 78 años que se había convertido en un verdadero fenómeno en las redes sociales. Su familia confirmó su fallecimiento y explicó que la causa fue un cuadro respiratorio que se agravó en los últimos meses. La noticia generó una ola de mensajes de afecto por parte de seguidores de todo el mundo.

A través de un comunicado, sus familiares informaron que Epic Gamer Grandma “dejó el mundo rodeada de amor”. La mujer había logrado construir una comunidad fiel y diversa, demostrando que la edad no es un límite para participar activamente del universo digital ni para conectar con nuevas generaciones a través del entretenimiento y el humor.

“Es con un increíble dolor que debo anunciar que nuestra abuela gamer, falleció pacíficamente a las 21:20 del domingo 21 de diciembre de 2025, sosteniendo la mano de su hija Pauline. Dejó este mundo tal y como vivió en él: rodeada de amor”, expresaron en el mensaje que rápidamente se viralizó. La despedida estuvo acompañada por miles de comentarios de usuarios que agradecieron su carisma y cercanía.

La mujer contaba con más de 2,5 millones de seguidores en TikTok, donde sus transmisiones y videos se volvieron virales. Su nieto, conocido como Culsanm, era quien administraba sus redes sociales y se encargó de confirmar públicamente la noticia. Además, tenía presencia en otras plataformas: en Instagram sumaba miles de seguidores y en YouTube superaba los 100.000 suscriptores.

“Mi abuela demostró que internet no es solo cosa de jóvenes, que se puede tener más de setenta años y aun así encontrar nuevas comunidades, nuevas amistades, nuevas formas de expresarse, y que nunca es demasiado tarde en la vida”, escribió su nieto, resaltando el impacto que tuvo su figura más allá del entretenimiento.

Nacida en agosto de 1947, la abuela gamer comenzó a streamear en 2023, con juegos como Skyrim, Minecraft y Phasmophobia. Su familia destacó que, con su presencia en redes, logró visibilizar a las personas mayores y romper estereotipos. “Ella le recordó a la gente que nuestros mayores no son invisibles, que tienen historias, humor, opiniones y mucho amor para dar”, expresaron, sintetizando el legado que dejó en millones de usuarios.