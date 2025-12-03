Triple presentación de los seleccionados

A las 19:00, en simultáneo en el Anexo del Microestadio Provincial de esta ciudad, en la Casa del Deporte de Tolhuin y en el Salón del Instituto Provincial de Regulación de Apuestas (IPRA) de Ushuaia, la Secretaría de Deportes de la provincia efectuará la presentación de los seleccionados que representarán a Tierra del Fuego en la trigésima segunda edición de los Juegos Deportivos Binacionales de la Araucanía “La Pampa 2025.

RIO GRANDE.- A las 19:00, en simultáneo en el Anexo del Microestadio Provincial de esta ciudad, en la Casa del Deporte de Tolhuin y en el Salón del Instituto Provincial de Regulación de Apuestas (IPRA) de Ushuaia, la Secretaría de Deportes de la provincia efectuará la presentación de los seleccionados que representarán a Tierra del Fuego en la trigésima segunda edición de los Juegos Deportivos Binacionales de la Araucanía “La Pampa 2025”, a realizarse entre el domingo 7 y el jueves 11 del presente mes, con la participación de deportistas de hasta 19 años de la seis provincias patagónicas de Argentina y de las siete regiones australes de Chile.

En detalle

A excepción de la natación, que tendrá por sede al Centro Integral Natatorio, de Miguel Riglos, a 80 kilómetros de Santa Rosa, y que comenzará el lunes 8, las demás disciplinas comenzarán sus actividades el domingo 7.

Tanto el atletismo como el judo y las ramas masculinas de fútbol y básquetbol competirán en la mencionada capital provincial. El fútbol femenino irá a General Pico, mientras que las mujeres del básquetbol se concentrarán en General Acha. Por último, el voleibol se jugará en Eduardo Castex (varones), Ataliva Roca y Quehue (mujeres).

La delegación fueguina viajará por vía terrestre, en cuatro colectivos contratados. La partida desde Ushuaia será a las 7:00 del jueves, uniéndose los riograndenses para continuar viaje desde las 10:00, en tanto que el arribo está previsto para el mediodía del sábado, jornada en la cual se registrarán las acreditaciones.

El Acto Central de Inauguración tendrá lugar el domingo 7, a las 20:00, en el Anfiteatro del Centro Cívico, en Santa Rosa. Y habrá actividades similares en cada subsede.

En Aysén 2024 el título quedó en poder de la delegación de Río Negro, con 177 puntos, completándose el podio con Chubut (171) y La Pampa (168). Por su parte, Tierra del Fuego quedó 12°, con 79 unidades.