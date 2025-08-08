Tribunal de juicio absolvió al acusado de un abuso sexual

El veredicto fue brindado hoy al mediodía por el Tribunal de Juicio en Río Grande. Ayer el fiscal había solicitado la absolución del acusado.

RÍO GRANDE. – El Tribunal de Juicio en lo Criminal en esta ciudad hoy resolvió en su veredicto absolver a Juan Treffinger Saracho (26) quien enfrentó un proceso judicial por el delito de abuso sexual, con acceso carnal, tras una denuncia que fue realizada por una menor de 15 años de edad, por un hecho que habría sucedido en Río Grande en el año 2018.

El entonces imputado resultó absuelto por los jueces Eduardo López, Juan José Varela y Pedro Fernández; además se ordenó dejar sin efecto todas las medidas cautelares que se habían dispuesto sobre el imputado.

Ayer el hombre negó todas las acusaciones que le habían realizado en la denuncia sobre un abuso sexual con acceso carnal. La Fiscalía había solicitado que el acusado sea absuelto por no existir pruebas suficientes para sostener la culpabilidad del joven.

Cabe recordar que Juan Treffinger Saracho es hijo del actual diputado nacional de la Libertad Avanza por la provincia del Chubut, César Treffinger.