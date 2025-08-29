Tres X Tres. “El Cielo está muy lejos”, una fantasía gauchesca

Después del exitoso estreno del 23 el grupo teatral continuará con la puesta en escena el 30 y 31 de agosto y el 6, 7, 13 y 14 de septiembre con las funciones en el Teatro del Hain, de Ushuaia, a partir de las 20:00.

USHUAIA.- En una noche cerrada, dos intrépidos gauchos, Canuto y Chiquito, intentan huir con una gigantesca bolsa que le han robado al poderoso estanciero Don Atenzio. Desesperados por escapar con su tesoro, buscan empujar el inmenso e inamovible botín que han conseguido.

Arrastrarán sus miserias, su cansancio, sus miedos y frustraciones, pero sobre todo, empujarán la esperanza de atravesar la interminable pampa con vida.

La intriga y las sospechas irán inundando el espíritu de nuestros protagonistas. Un desafiante rompecabezas en escena. Lo real se volverá fantástico y lo fantástico erizará la piel de los más desprevenidos. Inmersos en el miedo y perseguidos por las leyendas que acechan la noche, comenzarán a desenmarañar el misterio de aquello que estaba oculto pero a simple vista. Dos almas caminando la noche, midiendo cada instante, dudando del pasado y del futuro, pero sabiendo con certeza que para algunos, el cielo está muy lejos.

Las entradas se adquieren ingresando a gauchos.eventbrite.com. Y también pueden recabar más info de la obra. Recomendada a partir de los 12 años. Equipo Creativo

Dramaturgia: Fernando Viera

Escenografía y vestuario: Flo Nutopia

Diseño de luces: Gab Pasalacqua

Intérpretes: Matías Lucas Hinca y Maxi Speranza

Producción: Grupo Tres X Tres

Desde el Grupo Tres x Tres nos comentaron el beneplácito que sienten de presentar este trabajo, porque surge del deseo de realizar una creación colectiva entre el grupo Tres X Tres y otros artistas de la ciudad. Le llevamos la propuesta del mundo gauchesco al escritor Fernando Viera y con mucho entusiasmo se sumó al proyecto. Comenzamos a trabajar con algunos disparadores que él traía a los ensayos y tanto la actuación como el texto se iban retroalimentando. Y así se fue armando la obra, de una manera colectiva y horizontal. En la actuación están Matías Lucas Hinca y Maxi Speranza y acompañando en los ensayos con la mirada atenta y con papel y lápiz en mano Fernando Viera quien terminó escribiendo la obra de género gauchesco con un giro fantástico.

Al poco tiempo de comenzar los ensayos se sumó Flo Nutopia que nos acompañó en gran parte del proceso y llevó adelante todo el diseño de escenografía y vestuario. Ella nos trajo un gran bagaje artístico vinculado al teatro y al cine en la ciudad de La Plata y eso le agregó unas lindas pinceladas a esta pampa gauchesca que recorren estos dos paisanos.

Luego en el último tramo se sumó Gab Pasalacqua, que al igual que Flor, nos trajo diversas propuestas y amplió la mirada sobre las luces y de la manera de crear diferentes momentos y situaciones desde la parte técnica. Además, la obra tiene mucho acompañamiento desde lo lumínico y lo sonoro. Todas son piezas fundamentales que terminan logrando que el espectador se sienta también, en la noche eterna de esta pampa infinita.

La vida en el campo, lo gauchesco, nos atraviesa a todos los argentinos. En cada rincón de la Argentina hubo un gaucho. Y también existen muchas leyendas de ellos y de la vida en el campo y nosotros elegimos adentrarnos en esas leyendas para dar sentido a la obra.