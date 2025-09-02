Tres vehículos chocaron en el Puente Mosconi

El siniestro vial sucedió hoy en el circulado puente de Río Grande. Cuatro personas fueron trasladadas al hospital.

RÍO GRANDE. – Pasado el mediodía de hoy (12:40 horas), tres vehículos tuvieron una colisión sobre un sector del Puente General Mosconi. Varias personas resultaron heridas y fueron trasladadas al hospital.

Los rodados de este siniestro vial fueron: una camioneta Fotón Tunland color blanco, que conducía Juan Francisco Cabrera (52), un auto Peugeot 206 color gris, que manejaba Valeria Noemí Dorado (44) y un vehículo Fiat Siena color rojo, que guiaba Laura Valeria Álamos (43), quien iba acompañada de dos menores de edad.

Tras la colisión una ambulancia llegó al lugar y trasladó a Cabrera, a Valeria Dorado y a los dos menores al hospital regional para recibir atención médica.