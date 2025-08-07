Tres vehículos dañados en una colisión

Sucedió esta tarde noche en Ushuaia. Ninguna persona resultó lesionada solo hubo daños en los rodados.

USHUAIA. – Tres vehículos protagonizaron una colisión sobre la avenida Malvinas Argentinas, a la altura de la rotonda CADIC en esta ciudad. Afortunadamente no hubo personas lesionadas.

Los móviles afectados fueron un Jeep Renegade, que manejaba Ezequiel Solezi (43), un Volkswagen Voyage, conducido por Lucía Pilar González (19) y un Renault Kardian, guiado por Liliana Gómez (56).

El siniestro vial lo habría originado uno de los vehículos que intentó incorporarse al tránsito y colisionó contra los otros rodados que circulaban por la avenida.

Todos los conductores contaban con la documentación en regla.