Tres sospechosos vinculados a la CIA fueron arrestados en Venezuela

Las autoridades venezolanas arrestaron a tres personas presuntamente vinculadas a la CIA, informó el ministro del Interior, Diosdado Cabello Rondón.

CARACAS (Xinhua/NA).- Durante los arrestos, se incautaron teléfonos móviles y manuales operativos de la CIA, añadió Cabello.

El ministro indicó que los sospechosos estaban involucrados en una presunta operación de bandera falsa en el Mar Caribe, mientras Estados Unidos realiza ejercicios militares con Trinidad y Tobago.

El plan buscaba inventar un incidente que justificara una agresión contra Venezuela, añadió Cabello.

El gobierno venezolano tiene información de que pretende “atacar un buque militar estadounidense estacionado en esa isla y luego culpar a Venezuela para justificar un ataque” contra el país sudamericano, afirmó el canciller venezolano, Yvan Gil, en una publicación en redes sociales.

“Estos hechos confirman los continuos esfuerzos para desestabilizar a Venezuela a través de actores tanto extranjeros como nacionales”, afirmó Cabello.

Subrayó el compromiso constante del gobierno con la salvaguardia de la seguridad nacional mediante la coordinación entre las fuerzas civiles y militares.

“Trabajamos todos los días para evitar daños al pueblo venezolano”, concluyó.

Por otra parte, el secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, anunció el inicio de una movilización nacional permanente en rechazo a los ejercicios militares que Estados Unidos y Trinidad y Tobago desarrollan cerca del territorio venezolano.

Cabello denunció que dichas maniobras representan una provocación que procura ejecutar operaciones de falsa bandera orientadas a justificar una agresión contra Venezuela.

“El imperialismo norteamericano, junto al Gobierno de Trinidad y Tobago, ha decidido hacer unos ejercicios militares muy cerca del territorio venezolano”, afirmó.

El dirigente explicó que masivas movilizaciones de la organización política comenzaron hoy en los estados orientales de Sucre, Anzoátegui, Nueva Esparta y Delta Amacuro, y se extenderán por todo el país para garantizar la defensa de la nación y la denominada “unión cívico-militar”.

Cabello destacó los lazos históricos entre ambos pueblos caribeños y envió un mensaje de paz y hermandad al pueblo trinitense, diferenciando sus relaciones del accionar de su gobierno.

El domingo llegó a Trinidad y Tobago el destructor estadounidense USS Gravely para realizar maniobras militares que se extenderán por varios días.

CRÉDITO IMAGEN DE PORTADA: El ministro venezolano del Poder Popular para Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello. Autor: Xinhua/Marcos Salgado.

