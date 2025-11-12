Tres rodados colisionaron en una intersección semaforizada

El incidente vial ocurrió en la tarde de este martes en un transitado cruce vehicular de Río Grande. No hubo lesionados solo daños en los móviles.

RÍO GRANDE. – En la tarde de este martes, una colisión vehicular afectó a 3 rodados y se produjo en la intersección semaforizada de Moyano y la Ruta Nacional Nº3. No hubo lesionados.

Los móviles involucrados fueron una camioneta Lifan x60, color rojo, que era conducido por un hombre de 35 años, que iba acompañado de su pareja y dos menores; una Chevrolet S10, que manejaba por una persona de 67 y un vehículo Toyota Etios que guiaba una mujer de 33.

Ninguna persona debió ser trasladada al hospital. Los rodados tuvieron daños importantes.