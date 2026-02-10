Tres podios para Bianchi en el Selectivo marplatense

Durante el fin de semana se disputó el Torneo 152° Aniversario de Mar del Plata, que tuvo carácter de Evaluativo para los IV Juegos Sudamericanos de la Juventud “Panamá 2026”, a realizarse del miércoles 22 al sábado 25 de abril del presente año, en el país centroamericano.

RIO GRANDE.- Allí estuvieron presentes dos representantes de la Asociación Civil y Deportiva Escuela Municipal (ACDEM), el ushuaiense Ian Marco Bianchi –entrenado por Lucas Doffo- y el riograndense Galo Godoy –orientado por Rodrigo Velásquez-.

El capitalino se impuso en salto en largo (6,70 metros en su mejor intento, con un viento de +0,2 metros/segundo), y quedó segundo en los 100 metros planos (11.61, con un viento de +1,2 m/s), y el salto de altitud (1,85 metros, la misma marca del ganador, pero con más intentos nulos). FUEGUINOS. Los U18 Ian Marco Bianchi y Galo Godoy compitieron el fin de semana en Mar del Plata.

Mientras que el del norte fueguino se ubicó 3° en el hectómetro (11.91), y 4° en salto de longitud (6,46; velocidad del viento: +1,6 m/s).

Dos deportistas del Gran Buenos Aires se alzaron con el primer lugar en las pruebas donde hubo presencia fueguina: Sebastián Onufryjczuk, de Garín, en los 100 metros (11.15); y Máximo Evis, de General Rodríguez, en salto en alto (1,85).

La Confederación Argentina de Atletismo (CAdA) dispondrá 21 plazas (en principio, 13 para mujeres y 8 para varones). Solamente se alcanzaron las marcas referenciales en 5 pruebas femeninas, y 1 masculina.

100 METROS

P/Atleta Ciudad Marca

1.Sebastián Onufryjczuk (09) Garín (GBA) 11.15

2.Ian Marco Bianchi (09) Ushuaia (TdF) 11.61

3.Galo Godoy (09) R.Grande (TdF) 11.91

4.Gonzalo Torralba (09) S.Andrés Giles (BA) 12.20

5.Julián Gandolfo (10) Chivilcoy (BA) 12.27

6.Aaron Balbuena (10) Mar del Plata (BA) 12.27

Velocidad del viento: +1,2 metros/segundo.

SALTO EN ALTO

P/Atleta Ciudad Marca

1.Máximo Evis (09) Gral.Rodríguez (GBA) 1,85

2.Ian Marco Bianchi (09) Ushuaia (TdF) 1,85

3.Felipe Rodríguez (09) Hasenkamp (E.Ríos) 1,80

4.Gael Voisard (09) San Guillermo (SF) 1,60

SALTO EN LARGO

P/Atleta Ciudad Marca Vv

1.Ian Marco Bianchi (09) Ushuaia (TdF) 6,70 +0,2

2.Lucas Blanco (11) Ciudad Bs.As. 6,55 +2,0

3.Pedro Olmos (09) Tinogasta (Cat) 6,51 +2,9

4.Galo Godoy (09) R.Grande (TdF) 6,46 +1,6

5.Hugo Bobadilla (09) Formosa 6,20 +1,7

6.Agustín López (10) Mar del Plata (BA) 5,97 +2,2

7.Dylan Dubs (09) Hurlingham (GBA) 5,83 +4,0

8.Gael Voisard (09) San Guillermo (SF) 5,73 +2,5

9.Gonzalo Torralba (09) S.Andrés Giles (BA) 5,43 +1,3

10.Thiago Molinatto (11) San Guillermo (SF) 5,17 +0,3

10.Sebastián Iglesias (10) Mar del Plata (BA) 5,17 +3,5

GANADORES

Prueba Ganador Ciudad Marca Ref.

100m. (6) Sebastián Onufryjczuk (09) Garín (GBA) 11.15 (+1,2) 10.95

200m. (6) Sebastián Onufryjczuk (09) Garín (GBA) 22.68 (+0,3) 22.20

400m. (4) Luca Borghello (11) Ciudad Bs.As. 50.53 49.30

800m. (13) Felipe Bond (10) Concordia (E.Ríos) 1:55.98 1:55.50

1.500m. (13) Agustín Bandiera (09) Mar del Plata 4:10.29 3:58.00

3.000m. (8) Agustín Bandiera (09) Mar del Plata 9:04.24 8:50.00

110m./v (3) Gonzalo Torralba (09) S.Andrés Giles (BA) 15.62 (+1,6) 14.45

400m./v (1) David Clar (10) Olavarría (BA) 58.89 54.15

2.000m. Obst. (4) Rodrigo Alanis (09) Tres Arroyos (BA) 6:21.70 6:15.00

Marcha (5.000m.) (2) Santino Reynoso (09) 25 Mayo (BA) 23:07.86 23:35.00

Alto (4) Máximo Evis (09) Gral.Rodríguez (GBA) 1,85 1,92

Garrocha (2) Gael Voisard (09) San Guillermo (SF) 3,80 4,35

Largo (11) Ian Bianchi (09) Ushuaia (T.Fuego) 6,70 (+0,2) 6,80

Triple (06) Pedro Olmos (09) Tinogasta (Cat) 14,10 (+0,1) 14,20

Bala (5) Enrique Guaymas (10) Salta 14,24 16,80

Disco (9) Facundo Kroneberger (09) Corzuela (Chaco) 46,32 52,00

Martillo (9) Emanuel Quevin (09) Santa Rosa (LP) 57,88 64,00

Jabalina (6) Dilan Tévez (09) Gral.Pinedo (Chaco) 56,22 63,00

GANADORAS

Prueba Ganador Ciudad Marca Ref.

100m. (8) Olivia Conesa (10) Esquel (Chubut) 12.38 (-1,2) 12.23

200m. (8) Olivia Conesa (10) Esquel (Chubut) 25.45 (-1,6) 25.30

400m. (7) Olivia Conesa (10) Esquel (Chubut) 58.02 57.60

800m. (9) Brisa Flores (09) Trenque Lauquen (BA) 2:17.96 2:16.50

1.500m. (9)Zoe Gorski (10) La Matanza (GBA) 4:31.54 4:48.00

3.000m. (7) Zoe Gorski (10) La Matanza (GBA) 9:34.31 10:24.00

100m./v (2) Ainhoa Di Menna (10) Mar del Plata (BA) 16.58 (-0,3) 14.45

400m./v (2) Malena Coronel (09) San Guillermo (SF) 1:05.61 1:03.00

2.000m. Obst. (3) Pamela Coronel (09) San Guillermo (SF) 8:12.30 7:20.00

Marcha (5.000m.) (7) Renata Barragán (10) Trenque Lauquen (BA) 27:33.43 26:30.00

Alto (4) Lola Verdini (10) Córdoba 1,55 1,65

Garrocha (4) Pía Cáceres (10) San Guillermo (SF) 3,20 3,30

Largo (8) Ingrid Steffens (09) Chivilcoy (BA) 5,22 (+1,2) 5,70

Triple (5) Ainhoa Di Menna (10) Mar del Plata (BA) 10,84 (+3,4) 11,90

Bala (3) Agostina Pérez (09) Los Cardales (BA) 14,54 13,80

Disco (6) Camila Tello (11) Trenque Lauquen (BA) 35,38 39,00

Martillo (6) Juana Marino (09) General Rivas (BA) 59,77 57,00

Jabalina (5) Luna Psarras (10) Mendoza 34,43 44,00

Nota: entre paréntesis aparece la cantidad de participantes en cada prueba, y la velocidad del viento (metros/segundo). Ref.: marca referencial.