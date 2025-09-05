Tres personas comienzan a ser juzgadas el lunes por un homicidio

El juicio oral y público se realizará en Río Grande. Tres personas están acusadas de provocar la muerte de un hombre que habría asesinado a una mujer. El sangriento hecho ocurrió en febrero de 2024 en la Margen Sur. (Foto archivo)

RÍO GRANDE. – El próximo lunes a las 9:30 horas el Tribunal de Juicio de Río Grande comenzará con un debate oral y público por un crimen ocurrido el 3 de febrero de 2024, cuando Luis Miguel López Villarroel murió tras recibir múltiples puñaladas porque habría asesinado a Norma Beatriz Gómez.

En la investigación, la víctima habría sido atacada en dos momentos: primero sufrió cortes que lo dejaron inconsciente e indefenso y minutos después, recibió la herida que le provocó la muerte por una fuerte hemorragia.

Esa noche en la misma vivienda, también fue hallada sin vida una mujer en circunstancias violentas. Ella estaba junto al hombre que fue apuñalado.

Según la hipótesis judicial, familiares de la mujer notaron algo extraño y llamaron a otros allegados. Estos habrían entrado por una ventana rota y al ver que la mujer ya había fallecido, atacaron al hombre que estaba con ella.

Los acusados son Mario Germán Álvarez (45), exesposo de la mujer y dos hijos en común de 19 y 22 años. La investigación sostiene que en el ataque intervinieron varias personas: mientras una o dos habrían apuñalado directamente otros colaboraron sujetando a la víctima e impidiéndole defenderse.

Durante el juicio se espera la declaración de 30 testigos.

El Ministerio Público Fiscal estará representado por Jorge López Oribe, mientras que la defensa de los imputados estará a cargo de Adriana Varisco. El Tribunal de Juicio estará presidido por Verónica Marchisio, junto a los jueces Juan José Varela y Eduardo López.