Tres jóvenes murieron en un voraz incendio en una vivienda

El siniestro ocurrió anoche en la capital provincial. Dos personas adultas y tres jóvenes fallecieron.

USHUAIA. – En la noche del domingo un incendio destruyó una vivienda ubicada en un sector de Andorra, en el barrio Peniel 1. Dos personas resultaron heridas: Fabiola Cejas y Héctor Cruz; están hospitalizadas. Durante las tareas de sofocación realizadas por personal de Bomberos Voluntarios, al inspeccionar la edificación, localizaron tres cuerpos sin vida: Lucas Cruz (21), Ignacio Cruz (19) y Mateo Cruz (17).

En ese momento al menos tres dotaciones de bomberos llegaron al lugar para controlar el siniestro; hubo explosiones de garrafas mientras las llamas avanzaban.