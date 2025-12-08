Policiales

Tres jóvenes fueron detenidos

lunes 8 de diciembre de 2025
Diario El Sureño
El sábado, durante tareas de prevención en una zona de la calle Estafeta Postal, personal policial observó que un Fiat Siena gris sobrepasó al móvil oficial a gran velocidad, realizando una maniobra peligrosa.

RÍO GRANDE.- Minutos después, al llegar a la intersección con Lago Kaken Shown, el conductor perdió el control y terminó colisionando contra un Renault Sandero Stepway.

Tras el impacto tres hombres descendieron del Fiat y adoptaron una actitud agresiva hacia los agentes, además de intentar huir, sin embargo fueron rápidamente aprehendidos e identificados como Maximiliano Ariel Pérez Mansilla (28), José Pérez (31) y Nicolás Zurita (32).

En cuanto al conductor del Renault, fue asistido en el lugar por personal sanitario y no requirió traslado al Hospital Regional.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *