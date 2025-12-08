Tres jóvenes fueron detenidos

El sábado, durante tareas de prevención en una zona de la calle Estafeta Postal, personal policial observó que un Fiat Siena gris sobrepasó al móvil oficial a gran velocidad, realizando una maniobra peligrosa.

RÍO GRANDE.- Minutos después, al llegar a la intersección con Lago Kaken Shown, el conductor perdió el control y terminó colisionando contra un Renault Sandero Stepway.

Tras el impacto tres hombres descendieron del Fiat y adoptaron una actitud agresiva hacia los agentes, además de intentar huir, sin embargo fueron rápidamente aprehendidos e identificados como Maximiliano Ariel Pérez Mansilla (28), José Pérez (31) y Nicolás Zurita (32).

En cuanto al conductor del Renault, fue asistido en el lugar por personal sanitario y no requirió traslado al Hospital Regional.