Tres autos afectados en un choque

El siniestro vial ocurrió esta mañana en la intersección de 9 de Julio y Alberdi de Río Grande. No hubo heridos y hubo daños materiales de un domicilio.

RÍO GRANDE.– Una colisión de rodados se registró esta mañana, alrededor de las 8:45, en la esquina de las calles 9 de Julio y Alberdi. El hecho involucró a tres vehículos y, aunque no se reportaron heridos, sí se produjeron daños materiales en un domicilio.

El incidente se originó cuando un Fiat Siena, conducido por Juan Barrientos (71), que circulaba por Alberdi, intentó cruzar 9 de Julio y embistió a un Fiat Punto manejado por Andrea Moyano (37). A raíz del impacto, el Punto se desvió, subió a la vereda y chocó contra un Volkswagen Gol que estaba estacionado.

Personal de Tránsito Municipal intervino en el lugar y realizó los test de alcoholemia a los conductores, con resultados negativos. Como consecuencia del choque, la vivienda ubicada en 9 de Julio Nº889 sufrió daños en el cesto de basura y en el muro perimetral.