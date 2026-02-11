Trece peleas para el domingo

Yonathan Flores (Escuela Municipal) y Maximiliano González (Club Pascual Pérez), en la categoría de hasta 75 kilos, animarán el combate de fondo del primer festival pugilístico de la presente temporada, a realizarse el próximo domingo 15, desde las 19:45 (ingreso permitido a partir de las 19:00), en el gimnasio de la Escuela Provincial N° 2 “Doctor Benjamín Zorrilla”, en Rivadavia y Rosales de esta ciudad.

RIO GRANDE.- Serán trece las peleas de la velada que tiene como organizadores al Club de Boxeo Fin del Mundo, Zeus Box, Jóvenes Argentinos y la Asociación Fueguina de Boxeo (AFB). A los deportistas locales se le sumarán sus pares de Ushuaia, Río Gallegos, Trelew y Puerto Natales (Chile).

Las entradas tendrán un valor de $ 10.000, y se consiguen en forma anticipara en Store 54 (Fagnano 550 –Centro- y Ushuaia 860 –B° Mutual-).

1° FESTIVAL DE BOXEO 2026

P Categoría Rincón rojo Rincón azul

1 Cadetes/-75 Valentín Montana (Sur Box/U) Jack Gómez (Pto.Natales)

2 Mayores/-60 Ciro Ortiz (Ushuaia) Billy Pérez (Pto.Natales)

3 Cadetes/-64 Francisco Vargas (Esc.Municipal) Santiago González (Sur Box/U)

4 Mayores/-60 Franco Robirosa (Zeus Box/RGr) Adrián Coria (Sur Box/U)

5 Cadetes/-54 Alejo Marques (Camioneros/RGr) Walter Cisneros (Pto.Natales)

6 Mayores/-66 Misael Luna (Zeus Box/RGr) Lisandro Navarro (E.Municipal)

7 Cadetes/-60 Joseph Cruz (Esc. Municipal) Marcelo Merino (Pto.Natales)

8 Cadetes/-80 Enzo Cárcamo (Río Gallegos) Jennier Orrego (Pto.Natales)

9 Mayores/-50 Gastón Dávoli (Esc. Municipal) Lucas Andrade (Trelew)

10 Mayores Julieta Barría (Zeus Box/RGr) Macarena Agüero (Sur Box/U)

11 Juveniles/-60 Karina Gómez (Esc. Municipal) Sharon Milán (Trelew)

12 Mayores/-75 Luciano Córdoba (Camioneros/RGr) Erik Barroca (Sur Box/U)

13 Mayores/-75 Yonathan Flores (Esc. Municipal) Maximil.González (Pascual Pérez/RGr)