Trece peleas para el domingo

miércoles 11 de febrero de 2026
Diario El Sureño
Yonathan Flores (Escuela Municipal) y Maximiliano González (Club Pascual Pérez), en la categoría de hasta 75 kilos, animarán el combate de fondo del primer festival pugilístico de la presente temporada, a realizarse el próximo domingo 15, desde las 19:45 (ingreso permitido a partir de las 19:00), en el gimnasio de la Escuela Provincial N° 2 “Doctor Benjamín Zorrilla”, en Rivadavia y Rosales de esta ciudad.

RIO GRANDE.- Serán trece las peleas de la velada que tiene como organizadores al Club de Boxeo Fin del Mundo, Zeus Box, Jóvenes Argentinos y la Asociación Fueguina de Boxeo (AFB). A los deportistas locales se le sumarán sus pares de Ushuaia, Río Gallegos, Trelew y Puerto Natales (Chile).

Las entradas tendrán un valor de $ 10.000, y se consiguen en forma anticipara en Store 54 (Fagnano 550 –Centro- y Ushuaia 860 –B° Mutual-).

1° FESTIVAL DE BOXEO 2026

P         Categoría       Rincón rojo    Rincón azul

1          Cadetes/-75    Valentín Montana (Sur Box/U)        Jack Gómez (Pto.Natales)

2          Mayores/-60   Ciro Ortiz (Ushuaia)  Billy Pérez (Pto.Natales)

3          Cadetes/-64    Francisco Vargas (Esc.Municipal)   Santiago González (Sur Box/U)

4          Mayores/-60   Franco Robirosa (Zeus Box/RGr)     Adrián Coria (Sur Box/U)

5          Cadetes/-54    Alejo Marques (Camioneros/RGr)    Walter Cisneros (Pto.Natales)

6          Mayores/-66   Misael Luna (Zeus Box/RGr)           Lisandro Navarro (E.Municipal)

7          Cadetes/-60    Joseph Cruz (Esc. Municipal)           Marcelo Merino (Pto.Natales)

8          Cadetes/-80    Enzo Cárcamo (Río Gallegos)          Jennier Orrego (Pto.Natales)

9          Mayores/-50   Gastón Dávoli (Esc. Municipal)       Lucas Andrade (Trelew)

10        Mayores         Julieta Barría (Zeus Box/RGr)          Macarena Agüero (Sur Box/U)

11        Juveniles/-60  Karina Gómez (Esc. Municipal)       Sharon Milán (Trelew)

12        Mayores/-75   Luciano Córdoba (Camioneros/RGr)            Erik Barroca (Sur Box/U)

13        Mayores/-75   Yonathan Flores (Esc. Municipal)    Maximil.González (Pascual Pérez/RGr)

