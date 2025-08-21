Deportes

Trece equipos en el Clausura

jueves 21 de agosto de 2025
Diario El Sureño
El sábado 30 del presente mes comenzará el Campeonato Clausura de la Comisión de Handball Tierra del Fuego (ComHandTdF).

RIO GRANDE.- Habrá 9 equipos en la rama femenina: Real Madrid Amarillo, Cuervas del Fin del Mundo (U), Sergio Andrade y Centro Galicia (U) en la Zona A; HAF (U), San Martín, Universitario, Real Madrid Azul y el debutante Hay Vida en Jesús en el B. Tras la primera rueda, los dos primeros pasarán a la Copa de Oro (puestos 1° al 4°), y los terceros y cuartos irán a la Copa de Plata (puestos 5° al 8°).

En masculino intervendrán Real Madrid Azul, Real Madrid Amarillo, San Martín y Universitario. Tras dos ruedas se jugarán las semifinales (1°-4° y 2°-3°), cuyos vencedores animarán la final, al mejor de tres juegos.

En el cuadro adjunto aparece el resumen del Apertura, con las posiciones finales, las semifinales y finales, y los premios individuales.

APERTURA FEMENINO * POSICIONES FINALES

P/Equipo        Pt.       J          G         E         P         Gf       Prom.  Gc       Prom.  Df.

1.Real Madrid            18        7          6          0          1          258      36,86   199      28,43   +59

2.HAF 14        7          4          1          2          188      26,86   167      23,86   +21

3.Las Cuervas 11        6          3          1          2          189      31,50   173      28,83   +16

4.Universitario           9          6          3          0          3          165      27,20   148      24,67   +17

5.San Martín  3          5          1          0          4          122      24,40   156      31,20   -34

6.Sergio Andrade       0          5          0          0          5          109      21,80   188      37,60   -79

Semifinales: 14/06, Real Madrid (1°)-Universitario (4°) 32-24; 14/06, HAF (2°)-Las Cuervas del Fin del Mundo (3°) 22-21. Final: 29/06, Real Madrid-HAF 30-21. Premios: Estefanía Torres (Real Madrid): goleadora, mejor jugadora y figura de la final. Luciana Maquiavelo y Leila Lombardi (Real Madrid), arqueras. Nota: la valla menos vencida fue la de HAF (C.Pérez y Roxana Zelaya).

APERTURA MASCULINO * POSICIONES FINALES

P/Equipo        Pt.       J          G         E         P         Gf       Prom.  Gc       Prom.  Df.

1.Galicia         15        8          5          0          3          236      39,33   253      37,17   -17

2.San Martín  9          8          3          0          5          251      33,71   238      34,00   +13

3.Universitario           12        7          4          0          3          232      33,14   231      33,00   +1

4.Real Madrid            9          7          3          0          4          221      34,33   218      36,33   +3

Semifinales: 14/06, Universitario (1°)-San Martín (4°) 27-34; 14/06, Real Madrid (2°)-Centro Galicia (3°) 38-44. Final: 29/06, San Martín-Centro Galicia 35-38. Premios: Facundo Pérez (Galicia), máximo anotador y mejor jugador); Lautaro Jofré (Galicia), figura de la final; Erick Contreras, Santiago Canteros y Agustín Fernández (Galicia), arqueros. Nota: los promedios de gol son sobre los partidos efectivamente jugados; la valla menos vencida fue la de Universitario (Guido Monchietti y Ramiro Ledo).

