Trece equipos en el Clausura

El sábado 30 del presente mes comenzará el Campeonato Clausura de la Comisión de Handball Tierra del Fuego (ComHandTdF).

RIO GRANDE.- Habrá 9 equipos en la rama femenina: Real Madrid Amarillo, Cuervas del Fin del Mundo (U), Sergio Andrade y Centro Galicia (U) en la Zona A; HAF (U), San Martín, Universitario, Real Madrid Azul y el debutante Hay Vida en Jesús en el B. Tras la primera rueda, los dos primeros pasarán a la Copa de Oro (puestos 1° al 4°), y los terceros y cuartos irán a la Copa de Plata (puestos 5° al 8°).

En masculino intervendrán Real Madrid Azul, Real Madrid Amarillo, San Martín y Universitario. Tras dos ruedas se jugarán las semifinales (1°-4° y 2°-3°), cuyos vencedores animarán la final, al mejor de tres juegos.

En el cuadro adjunto aparece el resumen del Apertura, con las posiciones finales, las semifinales y finales, y los premios individuales.

APERTURA FEMENINO * POSICIONES FINALES

P/Equipo Pt. J G E P Gf Prom. Gc Prom. Df.

1.Real Madrid 18 7 6 0 1 258 36,86 199 28,43 +59

2.HAF 14 7 4 1 2 188 26,86 167 23,86 +21

3.Las Cuervas 11 6 3 1 2 189 31,50 173 28,83 +16

4.Universitario 9 6 3 0 3 165 27,20 148 24,67 +17

5.San Martín 3 5 1 0 4 122 24,40 156 31,20 -34

6.Sergio Andrade 0 5 0 0 5 109 21,80 188 37,60 -79

Semifinales: 14/06, Real Madrid (1°)-Universitario (4°) 32-24; 14/06, HAF (2°)-Las Cuervas del Fin del Mundo (3°) 22-21. Final: 29/06, Real Madrid-HAF 30-21. Premios: Estefanía Torres (Real Madrid): goleadora, mejor jugadora y figura de la final. Luciana Maquiavelo y Leila Lombardi (Real Madrid), arqueras. Nota: la valla menos vencida fue la de HAF (C.Pérez y Roxana Zelaya).

APERTURA MASCULINO * POSICIONES FINALES

P/Equipo Pt. J G E P Gf Prom. Gc Prom. Df.

1.Galicia 15 8 5 0 3 236 39,33 253 37,17 -17

2.San Martín 9 8 3 0 5 251 33,71 238 34,00 +13

3.Universitario 12 7 4 0 3 232 33,14 231 33,00 +1

4.Real Madrid 9 7 3 0 4 221 34,33 218 36,33 +3

Semifinales: 14/06, Universitario (1°)-San Martín (4°) 27-34; 14/06, Real Madrid (2°)-Centro Galicia (3°) 38-44. Final: 29/06, San Martín-Centro Galicia 35-38. Premios: Facundo Pérez (Galicia), máximo anotador y mejor jugador); Lautaro Jofré (Galicia), figura de la final; Erick Contreras, Santiago Canteros y Agustín Fernández (Galicia), arqueros. Nota: los promedios de gol son sobre los partidos efectivamente jugados; la valla menos vencida fue la de Universitario (Guido Monchietti y Ramiro Ledo).