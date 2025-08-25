Turismo

Travel Sale 2025: descuentos de hasta un 60% y más de 140 agencias de viajes participantes

lunes 25 de agosto de 2025
Diario El Sureño
Desde hoy 25 al 31 de agosto se realizará una nueva edición de Travel Sale, la acción de ofertas y promociones impulsada por la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT) con la participación de más de 140 agencias de viajes de todo el país.

Durante siete días, los viajeros podrán acceder a descuentos de hasta el 60%, promociones, beneficios y oportunidades exclusivas para planificar sus próximas vacaciones.

La acción impulsará fuertemente las alternativas de viajes nacionales poniendo a disposición cuotas bancarias —con y sin interés— ofrecidas con tarjeta de crédito para poder disfrutar de la gran variedad de destinos y experiencias turísticas. En este sentido, desde la organización ya adelantaron que Aerolíneas Argentinas estará lanzando, a través de agencias de viajes, cuotas sin interés para viajar por el país.

“Travel Sale se consolidó como una de las acciones comerciales más importantes del sector y una herramienta clave para impulsar el turismo en todo el país. En esta edición, hay un fuerte impulso para que más argentinos elijan descubrir multiplicidad de destinos aprovechando las promociones y beneficios únicos que sólo se consiguen en Travel Sale”, destacó Andrés Deyá, presidente de FAEVYT.

En este sentido, el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, celebró el lanzamiento de una nueva edición de Travel Sale, y destacó “el combinar las iniciativas con la innovación tecnológica para acercarnos y buscar al turista nacional” y afirmó que «es clave ponernos a la altura de los nuevos desafíos para tener un turismo mucho más competitivo para el mercado interno”.

Travel Sale 2025 contará beneficios exclusivos como: paquetes especiales, congelamiento de precios hasta fechas determinadas, descuentos en montos fijos y beneficios adicionales como excursiones, créditos para consumos o upgrades. Asimismo, habrá promociones especiales (2×1, preventa, lanzamientos y “segundo pasajero al 50%”) junto con códigos y tarifas exclusivas de Travel Sale.

El evento, que ya es un clásico en el calendario de la industria y representa una gran oportunidad para que los turistas planifiquen sus vacaciones con precios diferenciales y beneficios exclusivos.

Acompañan esta edición de Travel Sale Neuquén, Salta, Jujuy, Catamarca, el Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires; Perú; Europ Assistance, Axa Asistencia al viajero, Hertz, Grupo 8 y Aerolíneas Argentinas, que se suman con importantes beneficios y oportunidades para viajar.

Para más información: https://www.travelsale.com.ar/

FUENTE: SANTOS PALMERO

