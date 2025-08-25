Travel Sale 2025: descuentos de hasta un 60% y más de 140 agencias de viajes participantes

Desde hoy 25 al 31 de agosto se realizará una nueva edición de Travel Sale, la acción de ofertas y promociones impulsada por la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT) con la participación de más de 140 agencias de viajes de todo el país.

Durante siete días, los viajeros podrán acceder a descuentos de hasta el 60%, promociones, beneficios y oportunidades exclusivas para planificar sus próximas vacaciones.

La acción impulsará fuertemente las alternativas de viajes nacionales poniendo a disposición cuotas bancarias —con y sin interés— ofrecidas con tarjeta de crédito para poder disfrutar de la gran variedad de destinos y experiencias turísticas. En este sentido, desde la organización ya adelantaron que Aerolíneas Argentinas estará lanzando, a través de agencias de viajes, cuotas sin interés para viajar por el país.

“Travel Sale se consolidó como una de las acciones comerciales más importantes del sector y una herramienta clave para impulsar el turismo en todo el país. En esta edición, hay un fuerte impulso para que más argentinos elijan descubrir multiplicidad de destinos aprovechando las promociones y beneficios únicos que sólo se consiguen en Travel Sale”, destacó Andrés Deyá, presidente de FAEVYT.

En este sentido, el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, celebró el lanzamiento de una nueva edición de Travel Sale, y destacó “el combinar las iniciativas con la innovación tecnológica para acercarnos y buscar al turista nacional” y afirmó que «es clave ponernos a la altura de los nuevos desafíos para tener un turismo mucho más competitivo para el mercado interno”.

Travel Sale 2025 contará beneficios exclusivos como: paquetes especiales, congelamiento de precios hasta fechas determinadas, descuentos en montos fijos y beneficios adicionales como excursiones, créditos para consumos o upgrades. Asimismo, habrá promociones especiales (2×1, preventa, lanzamientos y “segundo pasajero al 50%”) junto con códigos y tarifas exclusivas de Travel Sale.

El evento, que ya es un clásico en el calendario de la industria y representa una gran oportunidad para que los turistas planifiquen sus vacaciones con precios diferenciales y beneficios exclusivos.

Acompañan esta edición de Travel Sale Neuquén, Salta, Jujuy, Catamarca, el Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires; Perú; Europ Assistance, Axa Asistencia al viajero, Hertz, Grupo 8 y Aerolíneas Argentinas, que se suman con importantes beneficios y oportunidades para viajar.

Para más información: https://www.travelsale.com.ar/

FUENTE: SANTOS PALMERO