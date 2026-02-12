Tras reclamo gremial, el 80% de los empleados cobró los salarios adeudados

Los 27 trabajadores del hotel Atlántida en Río Grande, habían iniciado una medida de fuerza junto a UTHGRA por la falta de pago de haberes. Desde el gremio confirmaron que mañana se completará el pago al resto del personal y se levantó el reclamo. (Foto: Leandro Fabián Aguirre, sindicalista de UTHGRA)

RÍO GRANDE.– Los 27 empleados del Hotel Atlántida que este jueves por la mañana iniciaron una medida de fuerza en reclamo por el no pago de salarios comenzaron a percibir sus haberes durante la tarde.

El reclamo fue acompañado por representantes de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA). Según confirmó a El Sureño el dirigente gremial Leandro Fabián Aguirre, alrededor del 80% del personal cobró los sueldos adeudados en el transcurso de la jornada.

Asimismo, indicó que está previsto que mañana se efectivice el pago correspondiente al resto de los trabajadores, lo que permitió levantar la medida de fuerza iniciada en horas de la mañana.

Cabe señalar que la totalidad del plantel —27 empleados— había resuelto realizar el reclamo ante la falta de acreditación de sus haberes.