Tras rechazar los vetos diputados cantaron «Karina es alta coimera»

La oposición logró rechazar los vetos a las leyes de Financiamiento Universitario y Emergencia en Pediatría y al terminar el encuentro terminaron haciendo alusión al escándalo de la secretaria General de la Presidencia.

En una jornada cargada de tensión política, la Cámara de Diputados ratificó este miércoles la ley que aumenta el financiamiento para las universidades públicas y la declaración de la Emergencia en Pediatría, en respuesta a la crítica situación del Hospital Garrahan. Ambas normas habían sido vetadas por el presidente Javier Milei, pero la oposición logró revertir esos vetos con mayoría en el recinto.

La sesión especial estuvo marcada por cruces, reclamos, un fuerte clima de confrontación y hasta cifras equívocas.



Al finalizar, ya sin conducción formal y con el recinto todavía ocupado, diputados de bloques opositores mientras se levantaban de sus asientos entonaron cánticos en tono burlón, incluyendo el jingle viral “Karina es alta coimera”, en alusión a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y hermana del presidente de todos los argentinos.

https://www.minutouno.com/politica/tras-rechazar-los-vetos-javier-milei-diputados-cantaron-karina-es-alta-coimera-n6191824