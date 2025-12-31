Tras la lluvia, el Equipo 2 ganó la 23° Corrida Cierre de Año

La fuerte lluvia que recibió el lunes esta ciudad (con 5,0 milímetros fue la de mayor intensidad en diciembre) no impidió que la Agrupación Atlética Fin del Mundo (AAFM) concretara la 23° Corrida Cierre de Año, que se organiza en forma ininterrumpida desde 2003 (en 2024 no se disputó ante la escasa cantidad de participantes).

RIO GRANDE.- Alrededor de las 20:15 se produjo la caída de agua más importante, dando paso a la aparición del sol, y a una agradable condición térmica (12 grados, viento del Oeste a 26 km/h) a la hora de ponerse en marcha la última competencia del año, a las 22:05.

Se corrió en un sector de Altos de la Estancia, sobre la calle Antonio Vivaldi, en un circuito de 2 cuadras largas, completando un perímetro de 0,935 kilómetros. EQUIPO 1. Caldelas, Lamas, Crego y Ochoa “cortan” la cinta sostenida por Villegas y Valle.

Se utilizó la modalidad por equipos, debiendo cada uno de los integrantes completar 3, 4 y 5 kilómetros. En principio la prueba estaba destinada a tríos, aunque al contarse con 8 inscriptos, se conformaron 2 cuartetas, y el cuarto pedestrista debió exigirse sobre la distancia media, teniéndose en cuenta su marca, y no debiéndose promediar con el otro corredor de los 4 kilómetros.

Al frente de las posiciones quedó el Equipo 2, compuesto por Nicolás Valle (5 km.); Rodrigo Villegas (4 km.); Soledad Bustamante (4 km.); y Angel Martínez (3 km.). A nivel individual registraron 78 minutos y 42 segundos (78:42), para 16 kilómetros (4:55 de promedio); y el kilómetro final lo completaron en 5:58, totalizando 84:40.

Lo escoltó el Equipo 1, integrado por Mario Caldelas (5 km.); Daniela Lamas (4 km.); Juan Crego (4 km.); y Nahuel Ochoa (3 km.), que al cabo de la primera etapa registró 83:26 (a 5:13 de media), sumando seguidamente 6:26 en la fase de cuarteto, para una marca final de 89:52.

Al término de la competencia se brindó por la llegada del Nuevo Año, y próximamente se entregarán las medallas personalizadas, con todos los datos de cada equipo; y un trofeo para cada una de las formaciones.

La carrera

Martínez (0:56) y Ochoa (0:57) –quienes iban por los 3 km.- fueron los primeros en pasar por la línea de sentencia individual, tras los primeros 195 metros, mientras que Lamas (1:00) encabezó el grupo de la distancia intermedia, ya con 260 metros por ese sector, al tiempo que Caldelas (1:05) aventajaba por 1” a Valle entre quienes iban a repetir seis veces por allí, en sus 325 metros iniciales.

Caldelas (profesor de Educación Física, velocista –al igual que Crego- y representantes ambos en la década pasada en los Juegos Binacionales de la Araucanía) marcó el camino hasta poco más allá del kilómetro 2, con ventaja de 3” y 7” sobre Valle, quien lo superaría en el km. 3, por 6”, extendiendo la brecha a 52” y 1:07, terminando su faena en 20:06, contra 21:13 de su rival.

En el lote de los 4 kilómetros, Lamas (18:30) siempre mantuvo la delantera, sobre Villegas (20:08), Bustamante (21:19) y Crego (24:39). Mientras que en los 3 km., Martínez (17:09) aventajó a Ochoa (19:04).

En los cuadros adjuntos aparecen los registros individuales por equipos, y por distancia, con los parciales, acumulados y el promedio por kilómetro.

La AAFM agradece a Pablo Rodríguez (asistente de cronometraje), y a quienes colaboraron en la zona de llegada, brindis y transporte.

Fueguinas

El próximo domingo 4 de enero de 2026 tendrá lugar en Porvenir (Chile) la Corrida TABSA (10/5 kilómetros). En nuestra provincia, el domingo 1 de febrero, la Agrupación Atlética Fin del Mundo (AAFM) realizará el 16° Campeonato Provincial de 10 Kilómetros (junto a una prueba complementaria). Mientras que Atletismo Río Grande abrirá su calendario el sábado 21 de ese mes (22:30), con una nocturna de 7 kilómetros, con salida y llegada en el Parque de los 100 Años.

Dos del 31

A las 8:00, desde la avenida 9 de Julio y Juan Domingo Perón, se pondrá en marcha la edición de la San Silvestre Buenos Aires (8 kilómetros), denominada San Silvestre Paranoica 2025.

Mientras que a las 23:45, desde la Asociación Atlética Banda Norte, en Río Cuarto (Córdoba), se largará el 48° Maratón de los 2 Años 2025/2026, sobre 10 kilómetros (competitiva) y 5 kilómetros (participativa).

23° CORRIDA CIERRE DE AÑO (3/4/5 KM. + 1 KM.)

Equipo 2 N° Km. Marca P Equipo 1 Eq1 Km. Marca P

Angel Martínez (80) 223 3 17:09 1 Nahuel Ochoa (89) 113 3 19:04 2

Rodrigo Villegas (96) 224 4 20:08 2 Daniela Lamas (93) 114 4 18:30 1

Soledad Bustamante (81) 226 4 21:19 3 Juan Crego (97) 116 4 24:39 4

Nicolás Valle (87) 225 5 20:06 1 Mario Caldelas (97) 115 5 21:13 2

Acumulado Ind. 16 78:42 1 Acumulado Ind. 16 83:26 2

Equipo Equ. 1 5:58 1 Equipo Equ. 1 6:26 2

Total Tot. 17 84:40 1 Total Tot. 17 89:52 2

23° CORRIDA CIERRE DE AÑO (3/4/5 KM. + 1 KM.) * AGRUPACION ATLETICA FIN DEL MUNDO (AAFM) * 29/12/2025 * PARCIALES

Km. O Atleta N° Marca Prom. 1° Paso 2° Paso Acumul. 3° Paso Acumul. 4° Paso Acumul. 5° Paso Acumul. 6° Paso Acumul.

5 1 Nicolás Valle (87) 225 20:06 4:01 1:06 (7°) 3:32 (2°) 4:38 (2°) 3:49 (2°) 8:27 (2°) 3:49 (1°) 12:16 (1°) 3:54 (1°) 16:10 (1°) 3:56 (1°) 20:06 (1°)

5 2 Mario Caldelas (97) 115 21:13 4:15 1:05 (4°) 3:29 (1°) 4:34 (1°) 3:42 (1°) 8:16 (1°) 4:06 (2°) 12:22 (2°) 4:40 (3°) 17:02 (2°) 4:11 (2°) 21:13 (2°)

4 1 Daniela Lamas (93) 114 18:30 4:37 1:00 (3°) 4:06 (3°) 5:06 (3°) 4:24 (3°) 9:30 (3°) 4:27 (3°) 13:57 (3°) 4:33 (2°) 18:30 (3°)

4 2 Rodrigo Villegas (96) 224 20:08 5:02 1:05 (4°) 4:31 (4°) 5:26 (4°) 4:49 (4°) 10:25 (4°) 4:53 (4°) 15:18 (4°) 4:50 (4°) 20:08 (4°)

4 3 Soledad Bustamante (81) 226 21:19 5:20 1:09 (8°) 4:48 (5°) 5:57 (5°) 5:07 (5°) 11:04 (5°) 5:12 (5°) 16:16 (5°) 5:03 (5°) 21:19 (5°)

4 4 Juan Crego (97) 116 24:39 6:10 1:05 (4°) 5:08 (6°) 6:09 (6°) 6:16 (7°) 12:29 (7°) 6:58 (8°) 19:27 (8°) 5:12 (6°) 24:39 (6°)

3 1 Angel Martínez (80) 223 17:09 5:43 0:56 (1°) 5:13 (7°) 6:13 (7°) 5:28 (6°) 11:37 (6°) 5:32 (6°) 17:09 (6°)

3 2 Nahuel Ochoa (89) 113 19:04 6:21 0:57 (2°) 5:29 (8°) 6:26 (8°) 6:16 (7°) 12:42 (8°) 6:42 (7°) 19:04 (7°)

Nota: 1° paso, 0,325 km. para quienes completaron 5 km.; 0,260 km. para quienes completaron 4 km.; 0,195 km. para quienes completaron 3 km. Acumulados: 1,260/2,195/3,130/4,065/5,000 para quienes completaron 5 km.; 1,195/2,130/3,065/4,000 km. para quienes completaron 4 km.; 1,130/2,065/3,000 para quienes completaron 3 km.