Tras la intervención eliminan el calendario de arribos del puerto de Ushuaia

La intervención del puerto de Ushuaia comenzó con una medida que generó preocupación y críticas: la eliminación del calendario de arribos de cruceros y buques antárticos de la página web oficial, un registro que hasta el martes podía ser consultado libremente por la comunidad.

La información retirada permitía conocer con anticipación el movimiento portuario previsto, un dato clave tanto para el control de la actividad como para la planificación del sector turístico y comercial de la ciudad.

Cabe recordar que cada buque que ingresa al puerto abona un canon, además de los servicios adicionales que contrata durante su estadía. Esos pagos constituyen una de las principales fuentes de ingresos de la terminal. En ese marco, la ausencia de un registro público de arribos dificulta el seguimiento del volumen de operaciones y la trazabilidad de los recursos que genera el puerto.

Además, la falta de acceso a esta información impacta directamente en la comunidad local. Comercios, prestadores turísticos y servicios vinculados a la actividad portuaria pierden una herramienta fundamental para organizar su logística y prepararse ante la llegada de visitantes.

Desde distintos sectores se advirtió que esta decisión plantea dudas sobre los criterios de transparencia con los que se administrará el puerto bajo la órbita nacional. A esto se suma el malestar generado por otras medidas adoptadas en el inicio de la intervención, entre ellas la restricción de ingreso a sus puestos laborales a gran parte del personal de la terminal portuaria.

El inicio de la gestión interventora, marcado por decisiones controvertidas, continúa generando interrogantes sobre el rumbo que tomará la administración del principal puerto de la provincia.