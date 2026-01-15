Así lo sostuvo el Gobernador Gustavo Melella sobre la eliminación de aranceles a la importación de teléfonos celulares que rige desde este jueves 15 de enero mediante el decreto nacional 333/25.

El Gobernador Gustavo Melella cuestionó la eliminación de aranceles a la importación de teléfonos celulares que rige desde este jueves 15 de enero, a través de la aplicación del decreto nacional 333/25 publicado en el Boletín Oficial de la Nación en mayo del año pasado. “Tras cada aumento de importaciones, hay un trabajo argentino menos”, afirmó.

“Hoy entra en vigencia el decreto nacional 333/25 que elimina aranceles a la importación de celulares. Tras cada aumento de importaciones, hay un trabajo argentino menos. Mejor dicho: un trabajador argentino menos. Una familia más en problemas”, lamentó el mandatario sobre la medida que repercute en la industria de Tierra del Fuego.

El Gobernador reprochó que “mientras algunos celebran un supuesto abaratamiento de celulares, nosotros no tenemos nada para festejar”, asegurando que “no se puede festejar cuando la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) ya registra 176.908 puestos de trabajo destruidos en el país. Y esa pérdida llega con una red de contención social cada vez más débil”.

“Las cifras duelen: una caída del 2,8 % en el empleo total a nivel nacional desde fines de 2023. Pero en Tierra del Fuego es del 9,6 %. Esto es más que una situación delicada”, agregó.

Melella enfatizó que desde el Gobierno de la Provincia “no nos quedamos de brazos cruzados. Hacemos todo para generar trabajo nuevo: modificamos leyes; atraemos inversiones; abrimos nuevos polos productivos y contenemos a cada familia que quedó sin sustento. Tierra del Fuego está acostumbrada a los desafíos”.

“Junto a los municipios, a cada trabajador y trabajadora, a cada familia fueguina, seguiremos construyendo oportunidades reales para nuestra provincia. Con más producción y más trabajo, seguiremos adelante. La Patria se construye desde abajo, protegiendo el empleo argentino”, concluyó.